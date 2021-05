Brussel: ode aan het antispeculantaandeel

Solvay tilt de Bel20 weer richting 4.000 punten. De chemiereus helpt en passant ook het minst speculatieve aandeel van het koersenbord geruisloos hoger.

In een oververhitte beleggerswereld waar de dogecoin een hype is, is het een verademing: een aandeel dat gemiddeld zo'n twee generaties in de portefeuille blijft. We spreken over Solvac , het minst speculatieve aandeel van het Brussels koersenbord.

De reden is vrij eenvoudig: het is zo goed als onmogelijk om in het familiaal controlevehikel boven de chemiereus Solvay te 'traden'. Wie koopt of verkoopt, moet zich telkens in of uit het aandelenregister van Solvac laten schrijven. Een omslachtige procedure die alleen overtuigde langetermijnbeleggers doorlopen.

Het maakt van Solvac ook het meest 'chillax' aandeel van de Brusselse beurs. Tijdens de nooit geziene Brusselse verkoopgolf bij de start van de pandemie bleef de monoholding relatief onbewogen, terwijl Solvay keihard onderuitging. 'Ook dit waait weer over', redeneerden de generatiebeleggers bij Solvac. Het gevolg was dat Solvac heel even tegen een premie op de onderliggende stukken Solvay noteerde (zie grafiek).

De intrinsieke waarde is vrij vlot te berekenen. Solvac heeft 32,6 miljoen stukken Solvay in portefeuille, terwijl maar 21,38 miljoen stukken Solvac in omloop zijn. Met andere woorden: elk aandeel Solvac vertegenwoordigt bijna 1,53 'onderliggende' stukken Solvay. Daar moet je wel de schulden, iets meer dan 7 euro per aandeel, nog van aftrekken.

Op dit ogenblik komt het rekensommetje uit op een korting van 23 procent. Dat is minder dan bij het UCB-controlevehikel Tubize, de eeuwige 'kortingenkoning' onder de monoholdings, maar relatief hoog vergeleken met de jongste jaren.

Solvac maakt de korting een beetje kleiner door een spurtje van 4,2 procent te trekken naar 123 euro. Dat is nog enthousiaster dan Solvay, dat 2,9 procent verstevigt naar 109,10 euro.

De stijging heeft alles te maken met de publicatie van het prima kwartaalrapport dat Solvay-CEO Ilham Kadri voorlegde. De omzet liep slechts 4 procent terug tot 2,37 miljard. En de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) verstevigde mede dankzij de doorgevoerde kostenbesparingen 10 procent naar 583 miljoen euro, een stuk beter dan analisten verwachtten.

KBC Securities verhoogt het koersdoel voor Solvac naar 140 euro. Dat voor Solvay gaat van 110 naar 115 euro. 'We blijven fan van Solvay door het solide management, de kostenbesparingen en de potentiƫle strategische transformatie', zegt analist Wim Hoste. Wat die transformatie betreft: een potentieel lucratieve verkoop van de bakermat van de 158 jaar jonge groep, de rendabele sodafabrieken, is voor Kadri geen taboe.

Terzijde: Solvac kocht in 2020 luidens het jaarverslag iets meer dan 100.000 stukken Solvay bij tegen gemiddeld 72,3 euro. Prima timing dus, zeker voor relaxte generatiebeleggers.

Solvay helpt de Bel20 zo weer een tikje dichter bij de dinsdag verloren 'duizender': de beursbarometer herstelt 1 procent naar 3.993 punten.

Na de sterke resultaten bij rivalen als Heineken, Carlsberg, CR Beer en Tsingtao rekenen we op een sterk kwartaalrapport van AB Inbev. Sanjeet Aujla Credit Suisse-analist

Of de 4.000 punten heroverd kan worden, hangt in belangrijke mate af van de biergigant AB InBev . De pin-up van de Brusselse heropeningsrally komt donderdag voorbeurs met het kwartaalrapport.

De analistenconsensus staat hier op de webstek van AB InBev, maar is volgens het beurshuis Credit Suisse nu al achterhaald want enkele weken oud. 'Na de sterke resultaten bij rivalen als Heineken, Carlsberg, CR Beer en Tsingtao rekenen we op een sterk kwartaalrapport', schrijft analist Sanjeet Aujla in een vooruitblik.

De analist mikt op een omzetherstel van 13,3 procent, een stuk forser dan de consensusprognose voor een groei van 8,7 procent. Dat moet zich vertalen in 10 procent groei van de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda), terwijl de consensus op een plus van 6,6 procent rekent.

'Dit moet de vrees voor tegenvallende marges in 2021 temperen', zegt Aujla. Hij verhoogt zijn koersdoel tot 62 euro, maar blijft bij zijn neutraal advies.