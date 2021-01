Brussel: ook de outsiders stappen in

Nu de ene grote insider blijft kopen, volgen bij Tessenderlo stilaan ook de outsiders.

Zonder Wall Street - al is het maar de prille futureshandel - is het op de Europese beurzen wat zoeken naar richting. De Bel20 lukt wel een plusje van 0,4 procent naar 3.732 punten.

Dat onder meer dankzij de winst van Telenet , dat 1,1 procent hoger koerst op 35,32 euro. Deutsche Bank handhaaft zijn koopadvies voor de telecomoperator en maakt zich sterk dat CEO John Porter voor 2021 een terugkeer naar (winst)groei zal voorspellen.

Ook Umicore helpt de Bel20 in de goede richting met een plus van 1 procent naar 45,40 euro. De materialengroep slaat munt uit de torenhoge rodiumprijs die de recyclagetak in Hoboken in 2020 een recordjaar heeft opgeleverd. Heel wat minder verging het de tak die kathodematerialen voor herlaadbatterijen maakt. Toch voorspelt Berenberg dat de markt hier aan het uitbodemen is. 'Het aanbodoverschot van 2020 is volgens onze inschatting nu minstens gedeeltelijk weggewerkt', zegt analist Sebastian Bray. Hij verhoogt zijn advies naar 50 euro.

ING en KBC zetten hun rally van de jongste maanden mondjesmaat voort, met een winst van respectieveljik 0,8 procent tot 7,91 euro en 0,4 procent tot 60,42 euro. De bankenanalisten van Berenberg staan stil bij de rally van de Europese bankaandelen sinds september. Pro memorie: in september was de Europese bankenbarometer van indexbeheerder Stoxx tot het laagste peil in 30 jaar weggegleden. Sindsdien volgde dankzij de hoop op economisch herstel 44 procent herstel.

'Het beste hebben we nu wel gehad', stelt Berenberg-analist Andrew Lowe in een update over de sector. Volgens hem blijven de 'structurele risico's' intact, in casu een rente die - in tegenstelling tot in de Verenigde Staten - blijft dalen en ook inkomsten die onder druk blijven staan.

Lowe wijst er ook dat het dividend van Europese banken in een globale context onaantrekkelijk blijft, nu de ECB de uitkeringen ook in 2021 aan banden blijft leggen. 'Tot eind september mogen banken ofwel maximaal 20 procent van hun gecumuleerde winst over 2019 en 2020 uitkeren, ofwel maximaal 20 basispunten van hun risicogewogen activa. De analist merkt op dat de ECB in tegenstelling tot de Bank of England ook geen specifieke regeling voorziet voor banken als KBC die over boekjaar 2019 een interimdividend hebben uitgekeerd. 'Veel banken interpreteren nu dat ze alleen op basis van de winst over 2020 mogen uitkeren, als er als een (interim)dividiend over 2019 naar de aandeelhouders is gevloeid', klinkt het.

Luc Tack

Tessenderlo koerst een bescheiden 0,4 procent hoger naar 35,65 euro. Ook na de recente rally blijft Luc Tack de cashflow van Picanol als vanouds gretig in bulkinkopen van de chemiegroep recycleren.

Op 13 januari heeft Tack via het Picanol-vehikel Verbrugge 242.890 aandelen Tessenderlo gekocht tegen 35,5 euro per stuk, goed voor een investering van 8,6 miljoen euro.

Tack duikt geregeld op het insidertransactieshoekje van de FSMA als aankoper van Tessenderlo-aankopen. Hij controleert via Verbrugge en via de persoonlijke holding Symphony Mills 65,23 procent van de stemrechten en naar schatting 52,52 procent van het kapitaal.