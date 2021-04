Brussel: ook zonder The Dubliners zit er muziek in KBC

Voor de belegger in KBC rijmt 'Ierse exit' op 'extra dividend'. En dus neemt KBC de rol van AB InBev over in de Bel20-jacht op 4.000 punten.

Gisteren zorgde AB InBev voor de brandstof bij de jacht op 4.000 punten, vandaag is de andere zwaargewicht in de Bel20 aan zet: KBC .

De Brusselse beursbarometer trekt 0,8 procent hoger naar 3.971 punten en heeft zo voor het eerst sinds februari 2020 zicht op die 'duizender'. De Euro Stoxx50 heeft 'm al beet. De korf steraandelen uit de eurozone klom kort na opening tot 4.001 punten en steekt zo voor het eerst sinds begin 2008 de neus boven die grens.

Als de Euro Stoxx50 boven de 4.000 weet af te klokken deze avond, zal dat van 17 januari 2008 geleden zijn.

Vandaag helpt KBC dus de Bel20 een handje met een winst van 2,3 procent tot 62,72 euro. De bank- en verzekeringsgroep kondigde verrassend een (potentiële) exit uit Ierland aan, via een princiepsakkoord met Bank of Ireland.

De reden is dat een exit uit Ierland, ook al zal die volgens beurshuis Kepler Cheuvreux waarschijnlijk met een korting tegen de boekwaarde verlopen, het kernkapitaal zal versterken. En dus ook meer surpluskapitaal aanbrengen en wie surpluskapitaal zegt, zegt ook potentiële extra dividenden of andere uitkeringen en dat klinkt beleggers altijd als muziek in de oren. Zelfs zonder Dubliners dus.

The Dubliners - Whiskey in the Jar

Toch blijft Kepler sceptisch. 'De beslissing illustreert ook hoe moeilijk het is om een digitale bank uit te rollen', luidt het. De Ierse dochter was voor KBC 'het digitale proeflabo' voor de hele groep, een strategie die CEO Johan Thijs vier jaar geleden op een beleggersdag in Dublin ontvouwde.

Dé uitblinker is echter Mithra . Het farmabedrijf krijgt groen licht om zijn anticonceptiepil Estelle in de Verenigde Staten te lanceren.

Het duimpje omhoog van poortwachter FDA is een serieuze opsteker, want zonder echt veel te overdrijven kunnen we stellen dat de Amerikaanse markt met zijn hoge prijzen de enige is in de wereld die er écht toe doet voor de beurswaarde van de farmasector. Beleggers sturen het aandeel 12 procent hoger naar 26,65 euro, wat de winst sinds nieuwjaar op 35 procent brengt.

KBC Securities-analisten Thomas Vranken en Lenny Van Steenhuyse handhaven hun koopadvies. 'De beslissing is niet meer geheel onverwacht, maar is toch een mijlpaal', klinkt het. 'We schatten de potentiële piekverkopen van Estelle op de Amerikaanse markt, de grootste ter wereld in anticonceptiemiddelen, op meer dan 600 miljoen euro in'.

Logischerwijs verhoogt het beurshuis nu de probabiliteit dat Estelle op de Amerikaanse markt gelanceerd wordt van 95 naar 10 procent, waardoor het koersdoel licht stijgt van 33 naar 34 euro. Degroof Petercam-analiste Laura Roba hanteert exact hetzelfde koersdoel, met Estelle als hoofdbrok bij de raming van de potentiële toekomstige cashflow uit de geneesmiddelen in de pijplijn.

De IT-dienstengroep Econocom meldde donderdagavond in het eerste kwartaal een omzetgroei van 4,7 procent te hebben gerealiseerd. Dat zet analisten ertoe aan hun koersdoelen op te trekken.

Bij Kepler Cheuvreux gaat het koersdoel van 2,45 naar 3,35 euro en blijft het ‘houden’-advies overeind. 'Econocom zit weer op het groeipad maar die groei is toch maar slapjes als je rekening houdt met de gemakkelijke vergelijkingsbasis', zegt de analist. Bovendien werd de groei gedreven door het Product and Solutions-segment, dat lagere marges realiseert.