Brussel: over crisis en opportuniteiten

Elke crisis heeft zijn opportuniteiten: AvH kocht in bulk Sipef bij en Euronav casht stevig op zijn oudste supertanker.

Voor de tweede dag op rij duwen de banken na een aarzelende start de Bel20 stevig in het rood. De beursbarometer koerst in de ochtendhandel 1,6 procent lager op 3.008 punten.

Beleggers vrezen voor oplopende probleemkredieten, gelet op de erg zware krimp waar de Europese economie op afstevent. KBC en ING , die samen meer dan een vijfde van de marsrichting voor de Brusselse beursbarometer bepalen, dalen respectievelijk 3,4 en 4,1 procent.

UBS erkende onlangs in een rapport over de Benelux-banken dat er flink wat slecht nieuws in de koersen verrekend is, maar dat het gelet op de macro-economische outlook te vroeg is om positief te worden. Door de coronacrisis staan de inkomsten onder druk en lopen de kosten van probleemkredieten op. Daardoor verlaagde het beurshuis de winstprognoses voor de Benelux-banken met 40 procent in 2020 en met 30 procent in 2021.

De geschiedenis leert dat de duur van een recessie is belangrijk is voor bankwinsten dan de diepte van die recessie UBS-bankanalisten

Maar zelfs bij die sombere knipbeurt hoorde een belangrijke disclaimer: 'Wij verwachten in ons basisscenario voorlopig een scherp economisch herstel in de tweede jaarhelft. De geschiedenis leert dat de duur van een recessie is belangrijk is voor bankwinsten dan de diepte van die recessie. Daarom zijn de vooruitzichten heel belangrijk om in het oog te houden'.

Het lijkt er op dat steeds meer beleggers een steeds somberder plaatje in de koersen verrekenen en nu de 'lockdown' waarschijnlijk slecht heel geleidelijk versoepeld kan worden, ook de hoop op een scherp herstel in V-vorm stilaan laten varen.

Ackermans & van Haaren heeft gebruikgemaakt van de recente verkoopgolf op de Brusselse beurs om de greep op Sipef nog te versterken. Dat leert een transparantiemelding van de plantageholding.

De Antwerpse investeringsmaatschappij, een langetermijnbelegger pur sang, kocht onlangs bijna een kwart miljoen stuks Sipef en controleert nu 34,7 procent van het kapitaal, tegenover 32,3 procent bij de vorige transparantiemelding in augustus. Ook toen sloeg AvH tegen bodemprijzen extra stukken in. AvH had bij de kapitaalverhoging in 2017 al zijn belang boven 30 procent getild en zo de controle gebetonneerd.

Het aandeel Sipef bleef tijdens de verkoopgolf wel nipt boven het dieptepunt van vorige zomer. Toen tuimelde de beurskoers naar het laagste peil van het decennium. De plantageholding beleefde in 2019 luidens CEO François Van Hoydonck 'het ergste jaar in twee decennia'. Boven op een extreem lage palmolieprijs kwamen twee vulkaanuitbarstingen in Papoea Nieuw-Guinea, die een groot deel van de productie letterlijk en figuurlijk in de as legde.

De extra aankopen betekenen dat nu bijna de helft van de aandelen Sipef - 48,5 procent - in vaste handen zijn. De stichtersfamilie Bracht heeft 12,32 procent van de aandelen, terwijl Sipef ook 1,5 procent eigen aandelen in portefeuille heeft.

Sipef is sinds het dieptepunt van 37,25 euro op 17 maart een beetje hersteld, tot 44,20 euro dinsdagavond. Daarmee noteert de plantageholding nog altijd tegen een korting van zo'n 18 procent op de boekwaarde, 59,4 dollar of omgerekend 54,1 euro per 31 december 2019.

Sipef herstelt na de motie van vertrouwen van de grootaandeelhouder 1,8 procent naar 45 euro, AvH zelf verstevigt 1,3 procent naar 121,90 euro.

Euronav heeft zijn oudste supertanker, de 19 jarige oude Cap Diamant, verkocht, leert een persbericht. De opbrengst: 20,8 miljoen dollar (19 miljoen euro), goed voor een stevige meerwaarde van 13 miljoen dollar. De olietankerrederij zet zo de verjongingskuur van zijn vloot voort. Een jongere vloot betekent ook een milieuvriendelijker vloot, een belangrijk concurrentieel voordeel gelet op de strengere reglementering voor de sector.

Euronav heeft in het verleden al vaker blijk gegeven in tijden van crisis een neus voor timing te hebben. De olietankertarieven zijn enigszins hersteld nu door de Soedische prijzenoorlog dagelijks miljoenen meer vaten ruwe olie geproduceerd worden dan er vraag is. En dan helpen supertankers, zelfs de oudste, om dat overaanbod te stockeren.

KBC Securities handhaaft het koopadvies voor Euronav en koersdoel van 12,50 euro nu de olietankerrederij zijn oudste supertanker verkocht heeft. 'Euronav is de jongste tijd erg actief in de verjonging van de vloot', stelt analist Cédric Duinslaeger. 'De verkoopprijs van 20,8 miljoen dollar is stevig voor een 19 jaar oude supertanker, wij ramen de waarde op 16 à 20 miljoen dollar'.