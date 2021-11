Brussel: over kosteninflatie en aandelendeflatie

In contrast met de obligatiemarkten blijven de aandelenmarkten opvallend rustig bij de inflatieopstoot. Tenzij je aandeelhouder van Ontex en Balta bent.

Na een erg sterke maand oktober - de beste in zes jaar - gaat de Bel20 even op de rem staan. De beursbarometer koerst na een aarzelende start 0,3 procent hoger op 4.319 punten.

Een winst die grotendeels te danken is aan zwaargewicht Argenx , dat 1,4 procent bijschrijft tot 268,30 euro. Amerikaanse beurshuizen liepen elkaar de jongste dagen voor de voeten met koopadviezen, anticiperend op een Amerikaans groen licht in december voor de lancering van het goudhaantje efgartigimod bij de behandeling van myasthenia gravis (MG). MG is een 'weesaandoening', een ziekte waar op dit ogenblik nog geen effectieve behandeling voor bestaat. En dan gaan beleggers al snel dromen van een bijna ongelimiteerde prijszettingsmacht, zeker op de Amerikaanse markt.

De kabbelende aandelenmarkten contrasteren met de obligatiemarkten, waar beleggers de jongste weken tegen zware verliezen aankeken nu steeds meer centraal bankiers aangeven dat de huidige inflatieopstoot een signaal is om de pandemische stimulus terug te draaien. Na de Canadese centrale bank vorige week was vandaag de Australische aan de beurt. Woensdag en donderdag is de kans reëel dat respectievelijk de Amerikaanse en Britse centraal bankiers volgen.

'Hoe lang kunnen aandelenmarkten negeren wat zich op de rentemarkt afspeelt?', vraagt Bank of America-strateeg Lars Naeckter zich af. 'We denken dat die rust niet blijft duren en ook aandelenmarkten, die uiteindelijk sterk afhankelijk zijn van de liquiditeit die centraal bankiers verschaffen, meer risico in de koersen zullen moeten verrekenen.'

Onder het ogenschijnlijk kalme beursoppervlak kun je nu al merken dat de inflatieopstoot pijn begint te doen bij bedrijven met weinig of geen prijszettingsmacht, in contrast dus met - potentieel - Argenx met 'efga'. Het schoolvoorbeeld is Ontex .

Na de dramatische kwartaalupdate vorige week gooien steeds meer analisten de handdoek in de ring. Het beurshuis HSBC schetst in een update hoe zeer de luierfabrikant in de tang genomen wordt door kosteninflatie. 'Wij voorspellen dat die inflatie zeker voor oliederivaten nog zal toenemen de komende twee kwartalen', schrijft analist Robert Price. 'En in vergelijking met de grotere rivalen (Essity, P&G, Kimberly-Clark, red.) heeft Ontex het veel moeilijker om die kosten door te rekenen gelet op het gebrek aan onderhandelingsmacht bij de Europese supermarkten, die 40 procent van de omzet vertegenwoordigen.'

Price bestempelt de ambities voor 2023 - ongeveer 13 procent winstmarge en een nettoschuld van minder dan drie keer de ebitda - als 'optimistisch'. 'Wij denken dat de marge over 2023 11 procent zal belopen, en de schulden 3,4 keer de ebitda.'

Price vermoedt dat daardoor speculatie over een kapitaalronde om de balans te herstellen de kop zal opsteken, maar vermoedt niet dat het zo'n vaart zal lopen. 'We denken niet dat de door ons verwachte schuldenhefboom voldoende zou zijn om de convenanten te breken en dus een kapitaalverhoging noodzakelijk te maken.' Het advies van Price luidt 'houden', met een koersdoel van 8,60 euro.

Kepler Cheuvreux verlaagt het advies voor Ontex van 'kopen' naar 'houden', het koersdoel gaat in één trek van 15 naar 9 euro.

Het is voor iedereen duidelijk dat Ontex te veel schulden torst: 15 keer de gemiddelde vrije kasstroom over de jongste drie jaar. Karel Zoete Kepler Cheuvreux-analist

'De voorbije twaalf maanden bleven we trouw aan ons koopadvies, door de sterke verbetering in bestuur en management en de de ambitieuze kostenbesparingen, denkend dat die op korte termijn de onrust over de kosteninflatie zouden temperen', stelt analist Karel Zoete. 'Een deel van die theorie blijft overeind, maar we zijn steeds meer ongerust over operationele problemen en het trage winstherstel. Daardoor zijn de schulden nu opnieuw een probleem. Het is voor iedereen duidelijk dat Ontex te veel schulden torst ten opzichte van het cashflowpotentieel'.

Zoete stipt aan dat de schuld vaak afgezet wordt tegen de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda). Maar volgens de analist is de vrije kasstroom een betere graadmeter, zeker omdat Ontex vaak 'uitzonderlijke' lasten in de rekeningen neemt en ook veel rente betaalt. 'De nettoschuld beloopt 15 keer de gemiddelde vrije kasstroom van 63 miljoen over de jongste drie jaar.'

Ook beleggers gooien de handdoek: in de loop van de handelsdag bereikte het aandeel een diepterecord van 7,84 euro, ruim 10 euro of 56 procent onder 18 euro waartegen Ontex in 2014 zijn herintrede op de Brusselse beurs maakte. Ontex koerst nu nog 4 procent lager op 7,955 euro.

Een gelijkaardig verhaal bij Balta . In de eerste jaarhelft profiteerde de tapijtproducent in de resultatenrekening nog van een boekhoudeffect, aangezien dankzij het FIFO-systeem eerst de relatief goedkoop ingeslagen grondstoffen uit de voorraad aangewend werden.

Dat effect is nu weg en CEO Cyrille Ragoucy waarschuwde vorige week in de update nog eens dat de energiefactuur begint te bijten.