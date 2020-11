Brussel: please recharge

Terwijl de rest van Europa surft op een verhoopte blauwe golf in Washington, zet een koersval bij Umicore en rem op de Bel20.

De Europese beurzen boeken maandag een remonte na een bijzonder moeilijke voorbije beursweek. Dat vooral hopend op een 'blauwe golf' (lees: een klinkende Democratische zege) tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dinsdag. Niet dat beleggers zo'n fan zijn van Joe Biden, maar ze hopen vooral dat een Democratisch Witte Huis én Congres (eindelijk) een pad effent voor een vers (en stevig) stimuluspakket.

De Bel20 volgt de rally, zij het wat met de handrem op met een plusje van 0,2 procent naar 3.050 punten.

Die handrem luistert naar de naam Umicore . De materialengroep gaat na de onverwachte update van deze ochtend 8 procent lager naar 30,27 euro, 30 procent onder het koerspeil van Nieuwjaar.

-30% Please recharge Door de krasselende batterijentak verloor Umicore dit jaar al bijna een derde van zijn beurswaarde

De materialengroep laat weliswaar weten dat de bedrijfswinst over 2020 met 465 à 490 miljoen grosso modo in lijn met de analistenconsensus zal liggen en ook niet gek veel zal dalen in vergelijking met de 509 miljoen euro over boekjaar 2019. Maar dat is eigenlijk de kern van de boodschap niet.

De kern is de enorme tweespalt: terwijl de recyclagetak in Hoboken dankzij de hoge metalenprijzen boomt en de winstbijdrage dit jaar zo'n 70 procent zal opkrikken tot 320 à 330 miljoen euro, zal de afdeling kathodematerialen voor herlaadbatterijen ('Energy & Surface Technologies, ofte E&ST) de winst minstens 60 procent zien teruglopen tot 70 à 75 miljoen euro.

'Ook al bieden op groepsniveau de sterke remonte in katalysatoren en de aanhoudend hoge metalenprijzen bij recyclage tegengewicht, toch zal het nieuws nog meer twijfel zaaien over de concurrentiële positie van de kathodematerialen en het toekomstige rendement van de afdeling', oordeelt ING-analist Stijn Demeester. 'We verwachten dat E&ST op het sentiment blijft wegen, omdat die afdeling door beleggers bovengemiddeld gewaardeerd wordt.'

Ook KBC Securities-analist Wim Hoste merkt op dat de voorzichtige boodschap over E&ST niet louter voor 2020 geldt, maar ook voor 2021, gelet op de boodschap van prijzendruk op de - voor de sector cruciale - Chinese markt. Hij knipt zijn koersdoel bij van 44 naar 37 euro.

En ook dezelfde teneur bij Degroof Petercam. 'E&ST is de belangrijkste factor in ons waarderingsmodel voor Umicore en we verwachten dat we de afdeling een significant lagere waardering zullen toekennen', schrijft analist Frank Claassen. Hij zet bijgevolg zijn huidig koersdoel van 46 euro tussen haakjes en blijft bij een 'houden'-advies.

UCB vergaat het heel wat beter met een spurtje van 3,9 procent naar 88,04 euro. De biofarmaciegroep verstuurde zaterdag een persbericht over de fase 3-resultaten van het experimentele middel bimekizumab. Het beurshuis Kepler komt daar op terug. 'Deze data over UCB's belangrijkste middel in de pijplijn onderschrijven het potentieel van bime in de behandeling van psoriasis, als een 'best in class' medicijn. De data ondersteunen onze voorspelling voor 2 miljard euro jaarlijkse piekverkopen. Bime verslaat met gemak het middel Humira van AbbVie.'

Nadat UCB in juni reeds een eerste set sterke resultaten had gepubliceerd, ging het aandeel boven 100 euro, brengt Kepler in herinnering. 'Daarna is het aandeel weer teruggevallen. Wij vinden het aandeel koopwaardig, in het vooruitzicht van de lancering van bime volgend jaar.'

Sinds de publicatie van sterke halfjaarcijfers en een behoedzame vooruitblik - eind juli - was het aandeel door winstnemingen inderdaad afgebrokkeld, zoals bijgevoegde grafiek laat zien.