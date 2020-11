Brussel: prachtfilm met flauw einde

De twee uitblinkers op een matte Brusselse beursdag: een hippe fintechspeler en een redelijk onhippe winkelverhuurder.

De beursmaand november is als een prachtfilm die alleen in de laatste minuten wat begint te verwateren. Driedubbel gunstig vaccinnieuws levert de Bel20 een van de beste maanden uit de geschiedenis van de barometer op, maar op de laatste dag is de rek er wat uit. De aandelenkorf koerst 0,6 procent lager op 3.697 punten, maar noteert nog altijd een vijfde boven het peil van Halloween.

Unifiedpost was sinds het dolle beursdebuut stevig teruggevallen, tot zelfs onder de intekenprijs van 20 euro. Maar de update over het derde kwartaal was voor beurshuizen het signaal om hun koopadvies in herinnering te brengen en voor beleggers het signaal om weer in te slaan. De digitale factuurverwerker schiet 9 procent hoger naar 21,70 euro.

Degroof Petercam en Berenberg handhaven na de update hun koopadviezen, met stevige koersdoelen van respectievelijk 26 en 28 euro. Berenberg-analist Andreas Markou merkt op dat 92 procent van de 17 miljoen inkomsten over het derde kwartaal - een organische groei van 11 procent - recurrent is. 'Dat impliceert meer zichtbaarheid op en een grotere kwaliteit van toekomstige inkomsten.'

Kepler Cheuvreux is voorzichtiger met een 'houden'-advies en koersdoel van 22 euro. 'Op organisch vlak is er weinig ruimte om de komende 12 maanden beter dan verwacht te doen', luidt het. Maar: 'Het zinnetje dat er de komende maanden meer overnames zullen komen kan de beurskoers ondersteunen.' Wat maandag dus duidelijk het geval is.

Te pessimistisch

Een andere opmerkelijke stijger is Ascencio . En dat is geen hippe fintechspeler, maar in dit pandemiejaar zowat de minst hippe belegging mogelijk: een verhuurder van bakstenen winkels.

Maar spijts de pandemie boekte Ascencio recordresultaten over het boekjaar tot 30 september: de huurinkomsten stegen 7 procent naar 44,6 miljoen euro, de courante nettowinst ging 3 procent hoger naar 29,4 miljoen euro of 4,46 euro per aandeel. Beleggers ontvangen bruto een dividend van 3,65 euro per aandeel, 4 procent meer dan een jaar eerder.

Kepler Cheuvreux verhoogt het advies naar 'kopen', met een koersdoel van 53 euro. 'We hebben ons wat verkeken op Ascencio', erkent het beurshuis. 'In het eerste kwartaal scheerden we Ascencio over dezelfde kam als de andere retailers, maar we waren te pessimistisch gelet op de sterkte van voedingsretail en retailparken.'

'Retailparken buiten het stadscentrum hebben een coronaproof imago bij consumenten', onderstreept Ascencio in het persbericht. Bovendien is Ascencio een belangrijke huisbaas van de supermarktketens Carrefour en Casino, en die kruideniers zijn tijdens de pandemie blijven draaien. Ascencio trok vlak voor de start van de pandemie 85 miljoen euro uit voor vijf supermarkten van de met schulden overladen keten in de Provence. Op een ideaal tijdstip verhoogde de groep zo het belang van de stabiele voedingsretail van 33 tot 40 procent van de portefeuille.