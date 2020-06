Brussel: puinruimers en imperiumbouwers

De Bel20 zet de rally een versnelling hoger en noteert nu dik 30 procent boven het dieptepunt van 17 maart. De puinruimers van Ageas blijven in trek, net als de imperiumbouwers van Argenx.

De beurzen zetten hun stevige remonte voort, nu beleggers inspelend op hoopgevende covid-19 statistieken en bijhorende versoepeling van de lockdown inzetten op een stevig economisch herstel in de tweede jaarhelft. Maandag liet ook Goldman Sachs zijn sombere visie varen, waardoor nu zo goed als alle grote huizen 'bullish' zijn.

De Bel20 koerst rond de middag dik 1 procent hoger op 3.304 punten. Dat is meer dan 30 procent boven het dieptepunt van 17 maart. Maar wel nog altijd 22 procent onder de meerjarenpiek van 17 februari, wat vooral illustreert hoe hard de beurzen bij de start van de coronacrisis op die ene maand van half februari tot half maart onderuit zijn gegaan. Sindsdien putten beleggers moed uit de nooit geziene sitmulus waarmee overheden en centrale banken wereldwijd uitpakken.

Argenx noteert een vrij bescheiden plus van 0,7 procent naar 202,40 euro, maar zette kort na opening met 205 euro een zoveelste record neer. De Gentse biotechnologiegroep heeft zijn kapitaalronde nu helemaal afgerond, inclusief overtoewijzigingsoptie. Dit geruggesteund door de erg sterke testresultaten voor goudhaantje efgartigimod bij de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis. Of zoals CEO Tim Van Hauwermeiren vlak voor de geldronde zelf aangaf: 'Als je geen cashflow hebt, moet je draaien op nieuwsflow'.

Uiteindelijk haalde de Gentse biotechgroep via de uitgifte van 4,21 miljoen nieuwe stukken - in Europa en op Wall Street - 863 miljoen dollar ofte 785 miljoen euro op.

Bovenop de succesvolle kapitaalronde zorgt ook het bericht dat de Gentenaars met ARGX-117 hopen een medicijn in huis te hebben dat een oplossing kan bieden voor zwaar zieke coronapatiënten voor extra beleggersenthousiasme.

Door de recordkoers en het feit dat er na de kapitaalronde een pak meer aandelen uitstaan, piekte de beurswaarde dinsdag op 9,6 miljard euro (zie grafiek). Pro memorie: Argenx trok in juli 2014 tegen 8,5 euro naar de beurs en haalde zo 42 miljoen euro op. Sindsdien is het aandeel maal 24 gegaan. De beursgang op Nasdaq, in mei 2017, verliep tegen 17 dollar per aandeel.

'Beleggers gaan nu het succes van efgartigimod zo goed als verzekerd de kans dat Argenx een overnamedoelwit is groter inschatten', schreef beurshuis Barclays in een update. 'Heel wat middelgrote bedrijven in de sectoren presteerden de voorbije dagen sterk nu Sanofi zijn belang in Regeneron zal cashen', voegde analiste Emily Field er fijntjes aan toe. Sanofi streek met de verkoop van aandelen Regeron 11,7 miljard dollar (10,5 miljard euro). De Fransen zijn geen onbekende in Gent, aangezien ze begin 2018 3,9 miljard neertelden voor de buren van Ablynx.

Nog in de Bel20 noteert Ageas voor de tweede dag op rij met stevige winst, dankzij het betere beursklimaat én de snelle opruiming van de laatste resten puin van de geïmplodeerde juridische voorloper Fortis. De verzekeraar koerst opnieuw 3,5 procent hoger op 33,11 euro. Een koerswinst die des te opvallender is, aangezien het aandeel vandaag zonder het recht op het dividend noteert.

Let wel: het gaat louter om het interimdividend van bruto 0,27 euro per aandeel. Het gros van het geplande dividend over boekjaar 2019, in totaal 2,65 euro bruto, hoopt CEO Bart De Smet dit najaar naar de aandeelhouders te laten vloeien. Dit omdat de toezichthouders grote uitkeringen niet wenselijk achten zolang er geen beter zicht is op de precieze impact van de covid-19 crisis op de sector.

Celyad koerst 4 procent lager naar 10,74 euro. Maandag was de Waalse specialist in immunotherapie voor kankerbestrijding nog 11 procent gestegen, na bemoedigend maar pril onderzoeksnieuws over het potentiële darmkankermiddel CYAD-101. Celyad gaat de tests met 15 patiënten vanaf het vierde kwartaal van 2020 uitbreiden met 34 patiënten.

KBC Securities handhaaft het bijkopen-advies. De groep heeft na enkele broodnodige geldrondes in 2019 nog 34 miljoen euro in cash en kan zo volgens berekeningen van het beurshuis nog tot midden 2021 het onderzoek financieren.