Brussel: pulp non fiction

Een oefening in contrasten: buitenlandse fanmail voor een bedrijf met een ijzersterk merk en dito prijszettingsmacht. En een sceptisch rapport over een bedrijf dat moeite heeft de grondstoffenfactuur door te rekenen.

De beursrally neemt dinsdag een paar snipperdagen. Het gekibbel in het afbrokkelende oliekartel OPEC+ jaagt de olieprijs naar het hoogste peil in drie jaar en zet beleggers aan tot voorzichtigheid. De Bel20 koerst 0,2 procent lager op 4.166 punten.

Dure olie is slecht nieuws voor Ontex . Houtpulp en vochtabsorberende oliederivaten zijn de belangrijke grondstoffen van luiers. Jefferies laat zich na de beleggersdag van juni en in de aanloop naar de halfjaarcijfers op 29 juni (nog) niet vermurwen. Het beurshuis blijft bij een neutraal advies voor de luierfabrikant, met een niet bepaald begeesterend koersdoel van 9,85 euro.

+40% Dure pulp De prijs van houtpulp, een belangrijke grondstof van luiers, is in mei in één maand met 40 procent gestegen.

Analisten Molly Wylenzek en Martin Deboo hakken fors in hun winstprognose voor Ontex voor 2021. De verwachte winst per aandeel zakt met 13 procent, van 0,92 naar 0,80 euro, en bevindt zich rond een vergelijkbaar percentage onder de analistenconsensus.

De reden? Voor Ontex is pulp in tegenstelling tot de prent van Quentin Tarantino helaas non-fictie.

'De prijzen voor houtpulp zijn tussen april en mei in één maand met 40 procent gestegen. De prijs is vergelijkbaar met die tijdens de piek van de opwaartse cyclus in 2018 en 2019', schrijven de analisten. 'En omdat grondstoffen 60 procent van Ontex' werkingskosten vertegenwoordigen en witte producten 56 procent van de omzet, verwachten we dat de verkoopprijzen een belangrijke kopwind blijven.'

Ontex brokkelt 1 procent af tot 10,41 euro. CEO Esther Berrozpe kondigde op de beleggersdag een besparingsplan aan om de hogere grondstoffenfactuur deels te compenseren. 'Maar zelfs dan zullen we druk op de winstmarge voelen', klonk het.

Een frappant contrast met Lotus Bakeries , dat met een sterk merk - Biscoff - al jaren blijk geeft van exemplarische prijszettingsmacht.

De koekjesbakker is met een koerswinst van tot nog toe ruim 30 procent in 2021 op weg om voor de 18de keer in de jongste 20 jaar de Bel20 het nakijken te geven. Over die twee decennia steeg de beurswaarde van het bedrijf uit Lembeke met een factor 100, van een kleine 40 miljoen euro in 2001 naar ruim 3,8 miljard euro nu.

Een staat van dienst die niet langer verborgen kon blijven voor de Londense City: Berenberg begint als eerste buitenlands beurshuis de opvolging, met een koopadvies en een koersdoel van 5.400 euro. In een 53 pagina's dik rapport steekt hoofdanaliste Mary-Anne Sixsmith onder de kop 'Fortune Cookie' de loftrompet over het bedrijf uit het Meetjesland.

Ze erkent dat het aandeel tegen 37 keer de verwachte nettowinst over 2022 verre van goedkoop is. 'De hoge waardering is terecht. De verwachte organische groei bedraagt 8,5 procent en de staat van dienst rond duurzaamheid is indrukwekkend.'

Wat dat laatste betreft, verwijst de Berenberg-analiste naar de CO2-neutraliteit die Lotus sinds 2015 met zijn 12 fabrieken realiseert. Ook is bijna 97 procent van de verpakking recycleerbaar. 'Dat is het hoogste cijfer bij de voedingsbedrijven die wij opvolgen en moet tegen 2025 naar 100 procent stijgen.'

Sixsmith stipt nog aan dat Lotus de jongste jaren investeerde in extra productielijnen voor Biscoff, maar met gezonde voedingsrepen (Naked, Trek, BEAR) ook een extra groeimotor heeft uitgebouwd, zodat het jarenlange groeipad ook in de toekomst verzekerd lijkt.

Lotus vertaalt de fanmail uit de City in 3,5 procent winst naar 4.865 euro. Een record is dat (nog) niet: het aandeel tikte in de loop van de handelsdag op 2 juni de hoogste koers ooit - 4.955 euro - aan.