Brussel: solden bij KBC Ancora lokken eindelijk volk

Op de Brusselse beurs verteert Proximus de dividendknip goed. KBC ook, in tweede lezing toch.

De Brusselse beurs lijkt een horrorkwartaal toch tenminste op een positieve noot te gaan afsluiten. De Bel20 koerst 3 procent hoger naar 2.912 punten, nog altijd een verlies met 26 procent sinds nieuwjaar.

De opvallendste remonte is voor KBC . De bank- en verzekeringsgroep herstelt 5,6 procent naar 42,65 euro. Maandag kondigde CEO Johan Thijs aan het slotdividend over 2019 niet uit te keren, in reactie op de vraag van de Europese Centrale Bank om in het licht van de coronacrisis tot 1 oktober alle cash in huis te houden. Maar er komt in oktober wél een evaluatie van de toestand, waarna het slotdividend eventueel toch nog naar de aandeelhouders zou kunnen vloeien.

Beurshuis UBS stipte maandag nog aan dat KBC van alle banken in de Benelux over de sterkste kapitaalbuffers beschikt, 'wat meer bescherming biedt voor het dividend'. Lees: als de economie tegen dan een beetje minder somber oogt dan nu het geval is, is er potentieel ruimte om alsnog de coupon uit te keren.

Nog sterker is de remonte bij KBC Ancora , met een spurt van 9,4 procent naar 26,42 euro. De holding heeft als enige actief 77,52 miljoen aandelen KBC, terwijl er 78,3 miljoen stuks KBC Ancora in omloop zijn. Dus vertegenwoordigt elk aandeel KBC Ancora niet één, maar 0,99 'onderliggende' aandelen KBC, '



Tegenover dat ene actief, staat ook exact één passief: 343 miljoen nettoschulden, of 3,50 euro per aandeel. Om de intrinsieke waarde van het aandeel te berekenen moet je de KBC-beurskoers, 40,37 euro maandagavond - met 0,99 vermenigvuldigen en daar de 3,50 euro schulden van aftrekken.

Resultaat: 36,47 euro. De slotkoers van KBC Ancora, 24,14 euro, impliceert dus een korting van 34 procent. Een relatief hoge korting, aangezien KBC Ancora als eeuwig 'solden-KBC' meestal tegen een korting van een kleine 30 procent noteert. Begin vorige week piekte de korting zelfs op 40 procent (zie grafiek). Die 'supersolden' worden vandaag in belangrijke mate weggewerkt.

Proximus zakte initieel, maar noteert nu licht hoger op 21,86 euro. Een heel grote verrassing was de dividendknip die de telecomoperator op de beleggersdag aankondigde niet (meer), nadat heel wat analisten al min of meer aangegeven hadden dat een knip welkom zou zijn om meer te kunnen investeren.

Kepler Cheuvreux handhaaft zijn 'houden'-advies en koersdoel van 22 euro voor Proximus. 'Nu Proximus zijn investeringen in het glasvezelnetwerk opdrijft, tot 1,3 miljard euro per jaar, zal de vrije cashflow zakken en is het dividend niet langer gedekt. Bijgevolg zakt het dividend van 1,5 naar 1,2 euro per aandeel, wij verwachtten 1 euro. De sterke toename van de investeringen wordt onder meer met extra schulden gefinancierd en lijkt ons ambitieus en, indien ingelost, behoorlijk disruptief voor de Belgische markt en dus negatief voor Telenet. De dividendknip beschouwen we als een verstandige zet.'

Jefferies toont zich tevreden over de dividendknip van Proximus, 'waarmee het debat over de eenzijdige focus op het dividend eindelijk kan afgesloten worden'. Toch blijft het advies 'verkopen', omdat analist Ulrich Rathe een stevig dosis scepsis behoudt. 'De beloofde terugkeer naar omzetgroei tegen 2022 is ambitieus en Proximus heeft op dat vlak geen goede staat van dienst.'

AB InBev krabbelt 3 procent overeind naar 39,97 euro, nog steeds bijna een halvering sinds nieuwjaar. KBC Securities stipt aan dat de bierreus voor 4,5 miljard dollar obligaties uitgeeft, wat de liquiditeitspositie verder versterkt. AB InBev nam eerder al een kredietlijn van 9 miljard dollar volledig op en sluit normaal gezien in het tweede kwartaal de verkoop van zijn Australische dochter af, wat een extra 11 miljard dollar moet opleveren.

'Die cash kan AB InBev gebruiken om neer schulden die relatief snel op de vervaldag komen op te kopen. En zo de gemiddelde looptijd van de schulden - nu al 14 jaar - nog meer te verlengen', stipt KBC Securities aan, die het koopadvies in herinnering brengt. 'AB InBev heeft nu voldoende cash in huis om desnoods alle tot 2024 vervallende schulden af te lossen, bijgevolg zien we geen liquiditeitsrisico's', stelt analist Wim Hoste. 'Natuurlijk is de outlook voor de winst erg onzeker, maar tegen minder dan 12 keer de verwachte winst is die voldoende in de koers verrekend'.

Eén van de sterkhouders tot nog toe in 2020 - zij het ook met de onvermijdelijke zaagtandbewegingen van de beurskoers - is Lotus Bakeries . De koekjesbakker, die al jaren een indrukwekkende staat van dienst heeft op de beurs, noteerde maandagavond meer dan 10 procent boven het peil van nieuwjaar.

Degroof Petercam vindt het nu even welletjes en verlaagt het advies van 'bijkopen' naar 'houden'. 'Lotus noteert op dit ogenblik tegen 29 keer de verwachte winst voor 2022, een stevige premie tegenover andere voedingsbedrijven als Nestlé. Zo'n premie is gerechtvaardigd gelet op de staat van dienst en stevige balans, maar laat weinig ruimte voor extra opwaarts potentieel',' merkt analist Fernand de Boer op.