Brussel: solden lokken kopers

Of het nu Nieuwstraat of Beursplein is: als verkopers maar voldoende water in de wijn doen, dagen uiteindelijk de kopers wel op.

Een kleine 4 procent. Zoveel was de Bel20 maandagavond afgeprijsd tegenover de meest recente piek op 16 juni. Geen afprijzing waarmee je volk lokt in de Nieuwstraat, maar het volstaat voor het Beurspaleis. De Bel20 herstelt na de verkoopgolf op maandag 0,7 procent naar 4.115 punten.

Ageas ging de jongste dagen extra hard onderuit, mede door onrust over de impact van de watersnood in delen van Duitsland en België. Ook de verzekeraar veert op, met een plus van 1,3 procent naar 43,58 euro.

Beurshuis UBS staat stil bij de watersnood en de mogelijke impact op de Europese (her)verzekeraars. Wat de herverzekeraars als Munich Re en Swiss Re betreft, beschouwen de analisten de koersreactie als vrij logisch, gelet op het feit dat de claims in de miljarden zullen oplopen. '2021 zal waarschijnlijk het vijfde opeenvolgende jaar zijn met groter dan verwachte verliezen door natuurrampen. Het is logisch dat beleggers met het oog op klimaatverandering huiverachtig staan tegenover een belegging in herverzekeraars', stelt analist Will Hardcastle.

Ageas lijkt ons als enige in de sector oververkocht Will Hardcastle UBS-analist

Bij de 'primaire' verzekeraars - die vervolgens een belangrijk deel van hun potentiële claims afdekken bij herverzekeraars - vindt Hardcastle de verkoopgolf in reactie op de watersnood niet echt overdreven. 'Met uitzondering van Ageas, dat ons nu oververkocht lijkt'.

Niet alleen Barco, gisteren voorbeurs, gunt beleggers voorbeeldig vroeg inzage in de halfjaarcijfers en de outlook. Dat geldt ook voor Wereldhave Belgium , gisteren nabeurs.

Net als de Kortrijkse beeldvormingsgroep had ook de eigenaar van Kortrijk Shopping niet echt goed nieuws. De vastgoedgroep knipt de prognose voor de winst per aandeel in 2021 licht bij, van 4,50 naar 4,30 euro per aandeel. U leest er hier meer over.

Het aandeel brokkelt 2,3 procent af naar 51,10 euro. Degroof Petercam handhaaft het 'houden'-advies voor de vastgoedspeler. 'Onze prognoses bleken iets te optimistisch', klinkt het. 'Al oogt de huidige prognose erg conservatief', stipt analist Herman van der Loos aan.

De pandemie heeft de beurskoers van de specialist in winkelcentra en (enkele) kantoren stevig parten gespeeld. Op basis van de netto-actiefwaarde per eind juni passen beleggers nu een korting van 30 procent toe op de 'onderliggende' portefeuille:

Een opvallende dissonant doorheen de beursrally van het eerste halfjaar was Fagron . De specialist in apothekersbereidingen kon niet overtuigen met zijn jaarcijfers over 2020. Beleggers vrezen vooral voor grotere concurrentie op de lucratieve thuismarkt in de Benelux via opkomende spelers als Ceban.

De halfjaarcijfers volgen op 5 augustus. Opvallend: Berenberg waarschuwt dat ook die waarschijnlijk zwak zullen uitvallen, ook al handhaaft het beurshuis het koopadvies. 'De zwakke trends van het eerste kwartaal zullen zich waarschijnlijk ook in het tweede kwartaal doorgezet hebben', schrijft analiste Beatrice Allen.

Fagron noteert nu 18 procent goedkoper dan begin 2020. Dat vormt volgens ons een instapkans voor een kwaliteitsaandeel Beatrice Allen Berenberg-analiste

De analiste stipt ook aan dat de winstmarge vorig jaar 'een eenmalige boost kreeg van de bulkaankoop van Covid-19-gerelateerde producten'. Idem voor de transfer van de herverpakkingsactiviteiten naar een nieuwe, goedkopere, Poolse vestiging.

Toch ziet Allen de zwakke koersevolutie (zie grafiek) in de aanloop naar een waarschijnlijk zwak rapport als een koopkans. 'Het tweede halfjaar wordt een stuk beter, met aantrekkende organische groei en mogelijk extra potentieel via overnamedeals. Fagron noteert nu tegen 14 keer de verwachte winst over 2022, 18 procent goedkoper dan begin 2020. Dat vormt volgens ons een instapkans voor een kwaliteitsaandeel'.