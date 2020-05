Brussel: stroomstoot voor covidvrij Elia

Bij een vrij vlakke beurshandel is in Brussel één uitblinker. Elia koerst 4,3 procent naar 103,20 euro.

De netbeheerder kwam met een 'corona-vrije' update en maakt zo zijn reputatie waar als minst conjunctuurgevoelig aandeel van de Brusselse beurs. Die status vertaalt het aandeel in een winst van 29 procent tot nog toe in 2020, bijna het spiegelbeeld van de 26 procent die de Bel20 verloor.

Een serieuze opluchting na een 'cijferseizoen' dat bomvol somber nieuws over de impact van covid-19 zit. Ook bij de klassieke afsluiter van dat seizoen, bouw- en baggergroep CFE . Corona blijkt namelijk een serieuze hap te nemen uit de omzet van DEME, het bagger- en windparkenfiliaal van de engineeringgroep. DEME zag de omzet in het eerste kwartaal met 13 procent krimpen, naar eigen zeggen door 'de eerste gevolgen van de covid-19-pandemie'.

Analist Bart Cuypers van KBC Securities verlaagt na de kwartaalupdate zijn ramingen. Hij rekent voor dit jaar nu op een brutobedrijfswinst (ebitda) van 351 miljoen euro tegen 399 miljoen voorheen. Pro memorie: dat is een volle 100 miljoen of 22 procent dan de 451 miljoen over boekjaar 2019. Voor 2021 rekent Cuypers op 451 miljoen, terug naar het peil van 2019 dus.

De sombere outlook die de bank- en verzekeringsgroep vorige week samen met het rapport over het eerste kwartaal schetste, zindert in analistenrapporten nog altijd na. Deutsche Bank knipt het koersdoel bij van 51 naar 46 euro, het advies blijft 'houden'.

KBC noteert tegen zijn tastbare boekwaarde. Dat is niet goedkoop in de context van een extreem afgeprijsde sector

'De provisies voor probleemkredieten namen in het eerste kwartaal toe, de outlook geeft aan dat er nog veel meer op komst is. Bovendien staan de netto rente-inkomsten (wat de bank verdient op het kernmetier, kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren, red.) onder druk door de renteverlaging in Tsjechië en tegenzittende wisselkoersen in Centraal-Europa', merkt analist Benjamin Goy op.