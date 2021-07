Brussel: terugblikken op FIFO en vooruitblikken op egfa

Vierletterwoorden domineren de Brusselse beursdag. FIFO tempert het enthousiasme over het boomende Bekaert en beleggers nemen al voorschot op extra nieuwsflow rond goudhaantje efga dinsdag bij Argenx.

De Bel20 weet maandag in vergelijking met het Europese gemiddelde de schade nog relatief te beperken. De Brusselse aandelenkorf koerst 1,2 procent lager naar 4.103 punten. Ageas weegt het meest op de index. De verzekeraar staat voor een stevige factuur door het noodweer van vorige week in West-Europa en koerst 3,7 procent lager op 43,39 euro.

Tegenwicht is er via biotech, sinds de jaarlijkse herschkking in maart één van de tenoren in de Brussele beursbarometer.

Belangrijk voor de Bel20 is vooral Argenx , met een winstje van 1 procent tot 262 euro een schaarse groene vlek. Argenx bepaalt dik 10 procent van de marsrichting van de Bel20, ruim vijf keer meer dan de 1,7 procent die Galapagos nog de koersval van het voorbije jaar nog vertegenwoordigt.

De Gentenaars beleven een voor hun doen wat minder beursjaar sinds goudhaantje efgartigimod van de Amerikaanse poortwachter FDA geen 'fast lane' kreeg als potentieel middel tegen myasthenia gravis. Maar in de aanloop naar de O&O-dag van morgen is er weer wat meer 'buzz' rond het aandeel en veert de koers de jongste tijd weer wat op.

Buzz

KBC Securities verhoogde maandag het advies voor Argenx van 'houden' naar 'kopen', het koersdoel gaat van 240 naar 300 euro. 'De kopwinden voor de sector en een relatief windstil 2021 voor Argenx zelf vormen een interessante instapkans voor langetermijnbeleggers', stellen analisten Lenny Van Steenhuyse en Thomas Vranken.

Met die kopwinden verwijzen ze onder meer naar de vrees dat de Verenigde Staten, veruit de meest cruciale farmamarkt in de wereld, onder president Biden paal en perk stelt aan de vaak stevige prijszetting in de sector.

Een extra kopwind is het feit dat de farmareus J&J de rechten op het potentiële leukemiemiddel cusatuzumab aan Argenx teruggegeven heeft, wat meteen ook twijfel doet rijzen over hoe lang J&J nog aandeelhouder van de Gentenaars zal blijven. Maar dit alles mag voor de analisten niet doen het enorme potentieel voor goudhaantje efgartigimod doen vergeten. Dinsdagmiddag zal CEO Tim Van Hauwermeiren aankondigen 'efga' ook op een vijfde en zesde front in te zullen zetten, bovenop de vier nu al lopende klinische onderzoeken.

FIFO

Buiten de Bel20 valt staaltechnologiegroep Bekaert op. Niet omwille van een spectaculaire koersreactie, wel precies omwille van het uitblijven van koersreactie op de boodschap voorbeurs dat de bedrijfswinst over het eerste halfjaar verdrievoudigd is.

Bekaert stevent af op een bedrijfswinst van ongeveer 466 miljoen euro dit jaar. Dat zou meteen het best jaar sinds 2010 zijn (zie grafiek). De reactie van de belegger? Die stuurt het aandeel 2,3 procent lager naar 37,94 euro. Deels natuurlijk door een gegeven waar veel beursgenoteerde bedrijven mee kampen: na een koersrally van 40 procent sinds Nieuwjaar ligt de lat intussen hoog.

ING-analist Stijn Demeester wijst bovendien op een groot eenmalig voorraadeffect. Voor alle duidelijkheid: Bekaert rekent traditioneel duurdere grondstoffen (walsdraad) meteen door in de verkoopsprijzen.

Maar puur boekhoudkundig wordt bij snelle prijsstijgingen door het FIFO-systeem ('first in, first out') eerst de relatief goedkoop ingeslagen grondstoffenvoorraad aangewend, wat tijdelijk een boost aan de gerapporteerde marges geeft. 'Het management raamde dat voorraadeffect op de belegersdag begin juni op 50 à 60 basispunten extra marge. Gelet op de huidige staalprijzen denken we dat de uiteindelijke impact veel malen groter is geweest'.

In het tweede halfjaar suggereert het management een normalisatie, met de boodschap dat de halfjaarwinst in lijn met de tweede helft van 2020 zal evolueren. 'Bijgevolg verhogen we gelet op het forse voorraadeffect onze prognoses voor 2021, maar gaan we onze verwachtingen voor 2022 en 2023 niet betekenis aanpassen', besluit Demeester.

Marge

Het is al moeilijk genoeg voor bedrijven om met een positieve waarschuwing over de lat te springen, dus zijn beleggers helemaal zonder genade voor bedrijven die onder de lat gaan. Barco tuimelt 14 procent naar 18,80 euro.

De beeldvormingsgroep kampt over het eerste halfjaar met een ongewoon grote kloof tussen het groeiend orderboekje en een krimpende omzet en dat baart beleggers zorgen. Vooral de moeilijkst te voorspellen afdeling, Enterprise, stelde teleur.

KBC Securities haalt de beeldvormingsgroep van de kooplijst, het advies luidt nu lauw 'houden'. 'De omzetting van bestellingen in omzet wordt gehinderd door aanhoudende pandemische beperkingen en, in mindere mate, een tekort aan componenten', stipt analist Guy Sips aan.