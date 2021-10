Brussel: twee euro onder de NAV

De ingrediënten van de Brusselse beursdag: een rationeel Orange Belgium en een irrationeel grote korting bij Euronav.

De Brusselse beurs koppelt schoorvoetend zijn karretje aan het Europees herstel, in het spoor van het verse Wall Street-record op donderdag. De Bel20 koerst een relatief zuinige 0,5 procent hoger op 4.217 punten.

Relatief zuinig, vergeleken met de meer dan 1 procent winst in Parijs. Daar slaat de Franse sterrenkorf CAC40 munt uit het beresterke rapport van cosmeticareus L'Oréal , die zelfs tegenover het pre-pandemische derde kwartaal van 2019 een omzetgroei van bijna 15 procent neerzette.

Minder vuurwerk in de Bel20, daar komt - na WDP woensdag - de grote golf kwartaalupdates komt er pas komende week: Cofinimmo en Melexis woensdag, AB InBev, Argenx, Solvay en Telenet donderdag en Proximus vrijdag.

Buiten de Bel20 trapte Orange Belgium traditioneel gisteren het 'seizoen' af voor de telecomsector. Dat kwartaalrapport kan ook de Londense City bekoren. Beurshuis HSBC verhoogt het advies voor de nummer drie van de Belgische telecom tot 'kopen', het koersdoel gaat van 22 naar 23 euro.

Het sterke rapport bevestigt dat de Belgische markt voor telecomdiensten rationeel is, met spelers die liever op productinnovatie dan op prijs concurreren Nicolas Cote-Colisson HSBC-analist

'Het sterke rapport bevestigt dat de Belgische markt voor telecomdiensten rationeel is, met spelers die liever op productinnovatie dan op prijs concurreren', schrijft analist Nicolas Cote-Colisson. Voor alle duidelijkheid: de analist bedoelt rationeel voor de belegger, aangezien een prijzenoorlog voor de consument zeer welkom zou zijn maar wel cashflow én dividend zwaar in het gedrang zou brengen.

Cote-Colisson merkt ook op dat de 5G-spectrumveiling - met potentieel een vierde spelers als prijzenbreker - nu pas voor juni 2022 voorzien is, met bovendien minder frequenties dan voorzien. 'Dat is misschien nog geen totale opluchting voor de Belgische telco's, maar wel alleszins positief'.

The Shipping News

Euronav koerst 1,7 procent hoger op 9,34 euro. Het aandeel is op een maand tijd met 32 procent gestegen, maar veteranen in de olietankerrederij weten dat er de jongste jaren al véél valse lentes geweest zijn (zie grafiek).

'This time is different', zijn ook voor beleggers gevaarlijke woorden maar toch durft ING het aan het advies te verhogen naar 'kopen'. Het koersdoel gaat in één trek van 8 naar 11,15 euro.

Die 11,15 euro is ook de geschatte netto-actiefwaarde (NAV) voor Euronav. 'Het aandeel noteert nu 16 procent onder die netto-actiefwaarde en volgens ons is een nulkorting gerechtvaardigd', schrijft ING-analist Quirijn Mulder. Hij denkt dat de reder met zijn jonge en dus milieuvriendelijkere vloot goed geplaatst is voor naar verwachting betere marktomstandigheden vanaf 2022.

Mulder stipt vier redenen aan waarom het voor Euronav dit keer vanaf 2022 een échte lente kan worden.

Eén: vraag en aanbod zijn versneld beter in balans, met een snel vaart winnende vraag naar olie en een beperkt aanbod van nieuwe tankers. Twee: er zijn nog nauwelijks tankers over die tijdelijk voor opslag gebruikt werden en nu terug in de vaart worden genomen.

Drie: de instap van de Noorse reder John Fredriksen is goed voor de interesse in het aandeel, wat ook de beweegredenen zijn.

Vier: er ligt nu een betere bodem onder de tweedehandsprijzen en dit aan beide uiteinden van de levenscyclus. Hoge grondstoffenprijzen vertalen zich in hoge prijzen voor zowel nieuwbouwschepen als oud ijzer, wat het interessanter maakt om schepen na 20 jaar te verschroten.

Nog een opvallende stijger is EVS , met een spurtje van 4,6 procent tot 20,15 euro. De specialist in beeldservers voor live sportverslaggeving verhoogde gisterenavond in een kort persbericht de prognose voor de jaaromzet tot 120 à 130 miljoen euro. In augustus had EVS de prognose al verhoogd, met dank aan de vele 'live' sportevenementen die weer kunnen plaatsvinden.