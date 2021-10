Brussel: twee owngoals bij de aftrap

Fagron en Econocom trappen het cijferseizoen af met een niet zo gentle reminder dat het postcovidherstel niet in één rechte lijn hoger zal gaan.

De Bel20 doet woensdag een moedige poging zijn herfstmoeheid af te schudden met een winstje van 0,1 procent tot 4.166 punten.

Toch blijven beleggers op hun hoede met het oog op het aankomende resultatenseizoen. Dat belooft een flink stuk moeilijker te worden dan de voorspoedige updates over tweede kwartaal en het eerste halfjaar, toen vrijwel alle bedrijven munt sloegen uit de combinatie van een boomende vraag - heropening oblige - en tijdens de pandemie stevig bijgeknipte kosten.

Het beurshuis UBS merkt op dat onder meer voor de chemiesector de tweede jaarhelft, het vierde kwartaal in het bijzonder, moeilijk belooft te worden. Met eigenlijk een omgekeerd scenario. 'Beleggers zetten zich best schrap voor afzwakkende verkoopvolumes door de chipschaarste in de autosector en de groeivertraging in China, terwijl tegelijk de energie- en grondstoffenkosten oplopen.'

Op de chemiesector is het nog even wachten, maar in Brussel gaven twee bedrijven de aftrap voor het cijferseizoen. En dat gebeurde twee keer met een valse noot.

Eén, dinsdag nabeurs: Econocom . De IT-dienstengroep kwam dinsdag met een korte update over het derde kwartaal. Die was niet bijster florissant, met als excuus de 'wereldwijde problemen in de logistieke keten' die de aanvoering van een aantal componenten bemoeilijken. De groep zelf focust op de stabiele omzet over de eerste negen maanden, maar een kleine berekening leert dat de omzet in het derde kwartaal met ruim 6 procent kromp tegenover dezelfde periode in 2020.

'De visibiliteit is er niet op verbeterd', stelt het beurshuis Kepler Cheuvreux met gevoel voor understatement vast. 'We vermoeden dat de prognoses voor de bedrijfswinst met zo'n 5 procent verlaagd moeten worden.'

'We zijn het eens met het management dat er waarschijnlijk flink wat vraag in de pijplijn zit, maar vrezen dat er vóór 2022 niet echt beterschap gloort voor de logistieke problemen', zegt KBC Securities-analist Thomas Couvreur. Hij blijft bij zijn houdenadvies en koersdoel van 3 euro.

Beleggers zijn not amused en sturen het aandeel 6,3 procent lager naar 2,92 euro.

Twee, woensdag voorbeurs: Fagron . De specialist in magistrale bereidingen draaide over het derde kwartaal een omzet van 142,4 miljoen. Dat is goed 5 procent meer dan een jaar eerder, maar minder dan de 147 miljoen waar analisten gemiddeld op rekenden.

Eens te meer was de belangrijke Europese thuismarkt - in essentie België en Nederland - de boosdoener met een krimp van 64,1 naar 59 miljoen euro. Daar hadden analisten op een kleine groei gerekend. Organisch - gezuiverd voor wisselkoersen en overnames dus - keek de specialist in magistrale bereidingen net als over de eerste jaarhelft deze zomer tegen een krimp van bijna 10 procent aan.

De thuismarkt tekende in 2020 met een kleine helft van de groepsomzet voor een ruime helft van de bedrijfswinst. Dat de groeimotor nog niet aanslaat, heeft dus gevolgen voor de jaarprognose: CEO Rafael Padilla waarschuwde in augustus al dat de jaarwinst (ebitda, de bedrijfswinst voor afschrijvingen) in het beste geval de 124 miljoen euro van 2020 zou evenaren. Nu klinkt het dat de winst aan de onderkant van de toen aangegeven vork van 118 à 124 miljoen euro zal uitkomen.

Fagron brokkelt 1,5 procent af tot 15,25 euro.

Geen discussie over de sterkste stijger op de Brusselse beurs: Recticel vlamde bij de hervatting van de handel tot 14 procent hoger en noteert nu 8,5 procent hoger op 15,92 euro.

De Oostenrijkse kandidaat-overnemer Greiner liet weten zijn bod van 13,50 euro per aandeel - dat donderdag start en tot 17 december loopt - niet te verhogen, ook al schermt Recticel intussen met een stevig bod van het Amerikaanse Carpenter voor zijn afdeling Engineered Foams.