Biotalys beleeft zijn tot nog toe beste dag van zijn twee dagen jonge beurscarrière.

Het blijft toch moeilijk, zo'n dagje zonder Wall Street. De Europese beurzen trekken meteen de handem aan. De Bel20 noteert een fractie lager op 4.162 punten. Eenzelfde teneur bij de Euro Stoxx50 , de korf steraandelen uit de eurozone. Dat in het spoor van de aarzelende beurzen in het Verre Oosten, waar de Chinese maatregelen tegen taxiapp Didi en het gebikkel bij het oliekartel OPEC+ op het sentiment wogen.

De opvallendste stijger is Biotalys . De specialist in gewasbescherming ging vrijdag bij zijn beursdebuut de mist in en sloot tegen de intekenprijs van 7,50 euro bijna 7 procent lager op 7 euro. Op de tweede beursdag krabbelt het aandeel overeind met een spurtje van 8,3 procent naar 7,58 euro.

Vooral voor de kleine belegger zal de betere beursdag een opluchting zijn. Hij nam uiteindelijk bijna een vijfde - in plaats van het initieel voorziene tiende - van alle aangeboden aandelen voor zijn rekening, omdat veel grote beleggers niet thuis gaven.

Lees Meer Overzomeren op de beurs doet u beter in de schaduw

Deceuninck koerst 2,4 procent hoger naar 2,96 euro. Bij de fabrikant van raam- en deurprofielen in pvc was na een sterk jaarbegin op de beurs de puf er even uit, maar Kepler Cheuvreux denkt dat het aandeel voor een herontdekking staat.

'De Europese Green Deal en een golf renovaties staan voor de deur', zegt het beurshuis. 'Deceuninck is een belangrijke winnaar van die golf, aangezien de renovatiemarkt goed is voor ongeveer 60 procent van de van de verkopen,' stelt Kepler Cheuvreux-analist Alexander Craeymeersch. Hij voegt het aandeel met een onveranderd koersdoel van 3,80 euro toe aan het lijstje Lage Landen-favorieten van Kepler, samen met JDE Peet's en UCB. Ahold Delhaize en Fugro verdwijnen uit de favorietenselectie.

Deceuninck was dé uitschieter bij de jaarcijfers over 2020. De maker van pvc-profielen was lang niet vooruit te branden op de beurs, maar imponeerde met een sterke winststijging en dito schuldenafbouw over het pandemiejaar.

Nauwelijks vier dagen nadat Gimv een investering bekendmaakte in een Duitse fusiegroep rond gaasdraadoplossingen, WDM-Deutenberg, stapt de beursgenoteerde investeringsmaatschappij opnieuw in een Duits bedrijf.

De private-equitygroep gaat een partnerschap aan met Klotter Elektrotechnik. Dat Duitse familiebedrijf legt zich sinds het einde van de jaren 90 toe op industriële automatisering en het onderhoud van transformatorstations, de metalen cabines waar hoogspanning wordt omgezet in de stroom die uit je stopcontact komt. Klotter is ook gespecialiseerd in gebouwentechniek en biedt in die tak onder meer oplossingen om kabeldiefstal te vermijden: Kabelüberwachungsalarmgerät, voor wie graag scrabbelt in het Duits.

Het DACH-fonds

Voor Gimv is het al de zesde investering van dit jaar en de zesde investering in de DACH-regio (Duitstalig Europa) . Daarmee is de groep goed op weg om zijn doelstelling te halen van 250 miljoen aan investeringen per jaar, zeggen analisten Michiel Declerq en Guy Sips van KBC Securities. Ze handhaven hun koopadvies en koersdoel van 57 euro.

Er moet geen kabelüberwachungsalarmgerät afgaan als u vaststelt dat Gimv met een beurskoers van 52,90 euro een stuk onder de slotkoers van vrijdagavond (55,50 euro) noteert. De investeringsmaatschappij noteert maandag namelijk zonder het recht op het dividend over het voorbije boekjaar van 2,50 euro bruto.

Lees Meer Burenruzie zet oliekartel onder hoogspanning

Wie handje contantje wil uitgekeerd worden, kan dat. Die ontvangt dan gewoon voor elk stuk in de portefeuille het nettodividend van 1,75 euro. Beleggers kunnen echter per 27 coupons ook intekenen op één nieuw aandeel. Dat aandeel kost dan 47,25 euro, 27 keer het nettodividend.