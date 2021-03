Brussel: van Zwevegem naar Brugge, via Ieper en Ardooie

Net nu Club Brugge zich warmloopt voor het Brussels koersenbord, heeft de ... Anderlechtse Bel20'er het wat moeilijk.

In he spoor van de Europese collega's zet ook de Brusselse beurs haar remonte voort. Beleggers hopen steeds meer op een op een snelle heropening van de economie, nu in de Verenigde Staten president Biden de uitrol van de vaccinatie laat versnellen via een samenwerking tussen farmagiganten in J&J en Merck & Co.

De Bel20 koerst 0,5 procent hoger naar 3.840 punten. Dissonant is UCB , dat 1,1 procent inlevert tot 82,70 euro.

Niet iedereen is even lovend over het jaarrapport van de biofarmaciegroep vorige week en de optimistische langetermijnoutlook die CEO Jean-Christophe Tellier schetste. UBS verlaagt het koersdoel van 97 naar 90 euro, het advies blijft een lauw 'neutraal'.

Net als beurshuis Jefferies kort geleden tempert ook UBS-analiste Laura Sutcliffe op korte termijn de verwachtingen rond bimekizumab, al blijft ze er van overtuigd dat het experimentele middel later dit decennium met een verwachte piekverkoop van 2,2 miljard euro zal uitgroeien tot een blockbuster.

Wij rekenen voor UCB op een winstmarge van ongeveer 25 procent over 2022, terwilj het bedrijf eerder 31 procent naar voor schoof Laura Sutcliffe UBS-analiste

'Het probleem is op korte termijn dat Vimpat (het epilepsiemiddel van UCB, red.) al op 22 april zijn patent verliest in de Verenigde Staten en niet pas in september. UCB verwacht dat de verkopen in de daaropvolgende 12 maanden met 80 procent zullen zakken', stipt Sutcliffe aan. En dus dient, de sterke langetermijnvooruitzichten ten spijt, 2022 zich als een moeilijk jaar aan, in combinatie met de onderzoeks- en marketingkosten voor de beloftevolle pijplijn aan nieuwe middelen. 'Wij rekenen nu op een winstmarge van ongeveer 25 procent over boekjaar 2022, terwilj het bedrijf eerder 31 procent naar voor schoof.'

Pro memorie: voor 2025 rekent Tellier - terwijl hij de prognose van 31 procent voor 2022 afvoerde - op 30 à 35 procent winstmarge, tegenover 28,5 procent in 2020 en ongeveer 27 à 28 procent in 2021. Maar die remonte zal dus niet in een rechte lijn gaan en beleggers zijn nu eenmaal fan van zo'n heldere, rechte lijnen.

UCB heeft zijn hoofdkantoor in Anderlecht, op luttele kilometers van het stadion van RSC Anderlecht. Het is echter niet de 'Rekordmeister' die staat te trappelen om naar de beurs te trekken, wel Club Brugge. De regerende landskampioen voetbal bevestigt nog deze lente naar de beurs te willen.

En terwijl de ene West-Vlaming aan de voordeur klopt, probeert de andere de achterdeur te zoeken. De familie Sioen verlengt het - verhoogde - bod op de gelijknamige textielspecialist uit Ardooie. Van 10 tot 24 maart kunnen beleggers die nog niet op het bod ingingen hun aandelen aanbieden. Met het initiële overnamebod bleef de familie steken op 93,52 procent van de stukken, minder dan de beoogde 95 procent.

Belangrijker: de familie haalde maar 80,82 procent van de bij het brede publiek verspreide aandelen binnen. Dat is een stuk minder dan de 90 procent die nodig is om na het - verlengde - overnamebod meteen een vereenvoudigd uitkoopbod te kunnen lanceren, de resterende minderheidsaandeelhouders 'uit te roken' en de notering te schrappen. Met de verlenging hoopt de familie dus grofweg de helft van de resterende een op de vijf minderheidsaandeelhouders te overtuigen de stukken af te staan om dus van de beurs te kunnen trekken.

En het wordt helemaal een West-Vlaamse onderonsje met de sterke jaarcijfers en dito vooruitzichten die vanuit Zwevegem binnenrolden: staaltechnologiegroep Bekaert vertaalt het sterke rapport in 5,6 procent winst naar 32,94 euro. Het aandeel was nochtans sinds een optimistische outlook in november al hard gestegen (zie grafiek).

Een greep uit de lovende analistenreacties:

Emmanuel Carlier (Kempen, kopen): 'Bekaert genereerde, zonder rekening te houden met 'one-offs', recurrent 178 miljoen vrije kasstroom in 2020. Dat is een rendement van 9,5 procent , ondanks de krimp in de omzet. Wij denken dat de beleggers van volgende week een verse katalysator kan vormen, met mogelijk ambitieuze langetermijndoelstellingen en een inkoop van eigen aandelen'.

, ondanks de krimp in de omzet. Wij denken dat de beleggers van volgende week een verse katalysator kan vormen, met mogelijk ambitieuze langetermijndoelstellingen en een inkoop van eigen aandelen'. Stijn Demeester (ING, houden): 'De prognose voor 2021 impliceert een bedrijfswinst van minstens 308 miljoen. En dus minstens 5 procent opwaartse herziening van de analistenconsensus. Ook al zijn de veel beter dan verwachte resultaten over de tweede helft van 2020 deels te danken aan 23 miljoen opwaardering van de voorraden, toch zijn dit sterke cijfers die beleggers positief zullen onthalen. Zeker gelet op de sterke vermindering van de schulden'.

impliceert een bedrijfswinst van minstens 308 miljoen. En dus minstens 5 procent opwaartse herziening van de analistenconsensus. Ook al zijn de veel beter dan verwachte resultaten over de tweede helft van 2020 deels te danken aan 23 miljoen opwaardering van de voorraden, toch zijn dit sterke cijfers die beleggers positief zullen onthalen. Zeker gelet op de sterke vermindering van de schulden'. Wim Hoste (KBC Securities, bijkopen): 'Bekaert lijkt belangrijke vooruitgang te boeken met de efficiëntieverbeteringen in de portefeuille. Gelet op de nog altijd interessante waardering, 10 keer de verwachte nettowinst over 2021, blijven we bij ons bijkopen-advies'.