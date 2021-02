Brussel: van pechstrook naar linkerbaanvak

Het tempo waarin beleggers zich op achterblijvers storten bij een brok goed nieuws, kan je ook als 'bubbly' omschrijven.

Oef, even een pauze. Dat is best welkom na een stevige beursrally de jongste weken. De meeste Europese beursbarometers opteren voor een pitstop met bandenwissel.

Maar niet de Bel20 : die koerst 0,5 procent hoger naar 3.877 punten. Dat is grotendeels dankzij het aandeel die de 'Brusselse' barometer een groot deel van die beursrally liet dieselen: ING . De Nederlandse grootbank trekt nog eens 2,5 procent hoger naar 9,13 euro. Een klim die de Bel20 stuwt, omdat ING een zesde van de marsrichting van de aandelenkorf bepaalt.

ING was in 2020 een van de grootste 'underachievers' van de Lage Landen. Dat veranderde spectaculair vorige week vrijdag met het jaarrapport. CEO Steven van Rijswijk charmeerde met een gedegen kostencontrole en de belofte van een stevig 'opgespaard' dividend eind 2021. City-beurshuizen als Morgan Stanley, Credit Suisse en Jefferies struikelden over elkaar met koopadviezen. Het resultaat: een beurskoers die sinds vrijdag met 17 procent hersteld is.

Ook dat is een teken van een aardig verhit beursklimaat. Beleggers zijn frenetiek op zoek naar de schaarse achterblijvers. Dat vertaalt zich soms in aandelen die, als zich in de vorm van een verrassend sterk rapport een katalysator aandient, in een trek van de pechstrook naar het linkerbaanvak van de beursrally scheuren.

Eenzelfde voorbeeld als ING zagen we vorige maand in een heel andere sector bij Deceuninck . De producent van pvc-bouwprofielen kreunde heel 2020 onder verwaarlozing door beleggers, zelfs in die mate dat de Turkse dochter Ege Profil met dank aan de lokale beleggersgekte in Istanboel op een bepaald ogenblik meer waard was dan de hele groep.

Tot Deceuninck vlak na Nieuwjaar meldde dat 2020 een topjaar was met een winstgroei van 36 procent en een stevige cashflow die de schulden gehalveerd heeft. Resultaat: het aandeel schoot in enkele dagen 32 procent hoger. En trapte dan op zijn adem. Intussen lijken beleggers weer andere oorden op te zoeken. Het aandeel brokkelt vandaag 2,9 procent af tot 2,37 euro.

Over de pechstrook kan Galapagos hele verhalen vertellen. Sinds de biotechgroep vorige week een verse opdoffer rond het onderzoeksplatform moest opbiechten, crashte het aandeel in vier dagen met 26 procent en waardeerden de beleggers - gelet op de 5,3 miljard euro op de bank - dat onderzoeksplatform op minus 1 miljard euro.

Ook al ontbreken voor de beurskoers katalysatoren - het overblijvende onderzoek zit nog in een prille fase - toch verschaft die cash het management opties. Dat gaf CEO Onno van de Stolpe afgelopen weekend aan in een interview met De Tijd. 'We hebben 5 miljard euro cash op de bank. Dat is een luxepositie. We kunnen overnames doen, of een onderzoek in de laatste studiefase in licentie nemen. Dat is de snelste weg.'

+5% Orange Belgium noteert 5 procent boven de biedprijs van de Franse moeder Orange.

De bodemkoers lijkt wat bodemvissers te lokken. Galapagos herstelt 2,8 procent naar 70,90 euro.