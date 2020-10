Brussel: vele kleintjes maken één grote hefboom

De boordtabel van de Bel20 biedt opnieuw een contrast met de Europese Covid-19-statistieken. Nu veel bedrijven keihard op de kleintjes letten, rekenen beleggers op een grote hefboom bij het kleinste omzetherstel.

Met een plusje van 0,4 procent naar 3.277,59 punten doet de Bel20 het nog vrij gezapig vergeleken met de Europese collega's. Die zetten zo'n 0,8 procent winst neer nu Christine Lagarde, de voorzitster van de Europese Centrale Bank, er geen twijfel meer over laat bestaan dat er extra stimulus komt. Die stimulus is nodig nu door een opflakkering van het virus het Europese economische herstel deze herfst dreigt stil te vallen.

Een nog meer gebetonneerde nulrente is bepaald geen vrolijkmakend vooruitzicht voor de Europese banken, die het moeilijk hebben de rendabiliteit van hun kernmetier - kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren - op peil te houden. De sector heeft het dan ook moeilijk om een duurzaam herstel te laten optekenen. In Brussel noteert KBC vrijwel stabiel op 44,71 euro. De bank- en verzekeringsgroep noteert 34 procent onder het peil van Nieuwjaar.

Iets beter doet KBC Ancora met een plus van 0,4 procent tot 27,66 euro. De monoholding let op de kleintjes in deze pandemie. Ze spaart jaarlijks 0,6 miljoen rente uit door op een lening die tot 2027 loopt extra aandelen KBC in onderpand te geven.

Voor de rest verandert niets aan de eenvoudige wiskunde van KBC Ancora: de holding heeft als enig actief 77,5 miljoen aandelen KBC. Dat zijn er iets minder dan de 78,3 miljoen stuks KBC Ancora in omloop. Ergo: elk aandeel KBC Ancora vertegenwoordigt niet één, maar 0,99 onderliggende aandelen KBC.

Tegenover dat ene actief staat ook één passief: schulden ten belope van 3,63 euro per aandeel. En dus moet je twee berekeningen doen om de intrinsieke waarde van de monoholding te becijferen: de koers van KBC maal 0,99 en minus 3,63 euro. Bij de huidige beurskoers van KBC (44,71 euro dus) is dat 40,63 euro. Dus noteert KBC Ancora aan de huidige koers tegen een korting van zo'n 32 procent. Nog steeds 'de solden-KBC' dus, maar iets minder enthousiast dan bij de start van de pandemie. Toen liep de korting op tot ruim 40 procent.

Barco noteert 0,4 procent hoger op 15,97 euro. In een vooruitblik op de kwartaalupdate - woensdag voorbeurs - verlaagt KBC Securities het koersdoel naar 22 euro, maar het advies blijft wel 'kopen'.

Analist Guy Sips denkt dat de beeldvormingsgroep niet langer de prognose voor de entertainmentafdeling (bioscopen en events) voor een bescheiden heropleving in het vierde kwartaal zal herhalen. 'Blockbusters als 'No Time To Die', de nieuwe Bond-prent, worden uitgesteld naar 2021. Voor sommige cinema's zal dat te laat zijn', vreest Sips. Daar staat tegenover dat de afdeling gezondheidszorg de al sterke prestatie over de eerste jaarhelft naar verwachting doorgetrokken zal hebben in het derde kwartaal. Pro memorie: deze ochtend onderstreepte Philips met een sterk rapport nog eens dat de pandemie een turbo op de digitalisering van de sector zet.

Sips merkt ook op dat Barco met een sterke balans en strikte kostenbeheersing 'het dak heeft hersteld terwijl de zon scheen'.