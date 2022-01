Brussel: vers geld zkt. vers idee

Beleggers doen wat ze met Nieuwjaar graag doen: vers geld laten rollen richting (hopelijk) frisse ideeën.

De Europese beurzen nemen een stevige start van het beursjaar. Met een koopgolf lijken de brede graadmeter, de 600 aandelen tellende Europe Stoxx, voor het eerst sinds 17 november koers te zetten naar een vers record.

De Bel20 koppelt zijn karretje aan de Europese koopgolf met een winst van 0,8 procent tot 4.342 punten. Het gros van de winst komt op rekening van AB InBev , met een winst van 3,7 procent naar 55,11 euro.

's Werelds grootste brouwer is een typisch 'verlaat-het-huisaandeel', dat vorig jaar onder druk stond door de opeenvolgende virusvarianten die de wereldbevolking weghielden uit de horeca. Voor brouwers is de horeca een stuk rendabeler dan het thuisverbruik. En dus is er bij elk signaal dat het met de omikronvariant potentieel wel losloopt weer hoop bij beleggers.

Lees meer Europese beurzen starten 2022 met record

Voor de rest lijkt op de beurzen net als exact een jaar geleden een traditioneel januari-effect te spelen. Beleggers hebben in het begin van het jaar vers geld door een dertiende maand of bonussen, veel stortingen voor pensioenspaarplannen gebeuren ook met oudjaar. De impact van dat verse geld op de beurzen vertaalt zich wel vaker in een 'januari-effect'.

Beleggers gaan op zoek naar frisse ideeën om dat verse geld aan het werk te zetten. Ze pikken gretig lijstjes met aandelentips op. Deceuninck is een typevoorbeeld met een winst van 8 procent tot 3,63 euro. Op 'VTM Nieuws' werd de fabrikant van pvc-bouwprofielen als een van de vijf Brusselse favorieten van het beursjaar 2022 naar voren geschoven.

Afgelopen weekend kon u in De Tijd het dubbelinterview lezen met de nieuwe CEO Bruno Humblet, die grootaandeelhouder en afscheidnemend CEO Francis Van Eeckhout heeft opgevolgd. 'Slechte wijn drinken in een truckershotel, zo leer je elkaar wel kennen', was een van de memorabele quotes.

Van Eeckhout laat zich niet opjagen om snel de gezonde balans in te zetten voor een grote overnamedeal. 'Onze schulden zijn laag, dus we kunnen iets doen. Maar het moet zin hebben: een plus een moet niet 1,5 worden. Geografisch zijn er genoeg lacunes: de VS, Turkije, Zuid-Amerika. Of iets in de recyclagetechnologie.'

Naast Deceuninck is ook Nyxoah een opvallende stijger in de eerste handelsuren van 2022. De specialist in slaapstoornissen trekt een spurt van 7 procent naar 19,89 euro en noteert zo weer 17 procent boven de intekenprijs van september 2020 (17 euro).

Nyxoah kende een zwak beursjaar 2021, mogelijk omdat de markt via de uitgifte van een pak nieuwe aandelen - tegen een lager dan verhoopte prijs - voor de tweede notering op Wall Street even verzadigd was. Het voordeel van die forse kapitaalronde is wel dat het medtechbedrijf comfortabel cash heeft om zijn onderzoek te financieren.

De belangrijkste katalysator op korte termijn voor de beurskoers is de potentiële Amerikaanse goedkeuring van de Genio-chip voor de behandeling van slaapapneupatiënten met CCC, een volledige inzakking van het zachte gehemelte.

'Hope springs eternal' is zowat het motto bij de trouwe aandeelhouder van Euronav . Het aandeel was in 2021 een van de 'Godot-aandelen' van de Brusselse beurs: beleggers bleven maar wachten op een herstel - in casu van de tankertarieven - dat aan de horizon bleef gloren zonder echt dichterbij te komen.

De olietankerrederij is al een hele tijd het meest geshorte aandeel van het Brusselse koersenbord. Een van de drie shorters in het aandeel, Worldquant, verhoogde met oudjaar nog zijn gokje op een verdere daling en heeft nu 1,02 procent van de uitstaande aandelen geshort.

In totaal is volgens het shortershoekje van de beurswaakhond FSMA 2,57 procent van de Euronav-aandelen geshort. Let wel: dat cijfer houdt alleen rekening met beleggers die minstens 0,5 procent van de uitstaande aandelen geleend hebben in de hoop ze later goedkoper terug te kopen.

Niettemin blijven beleggers inzetten op beterschap, mede gevoed door uitspraken van CEO Hugo De Stoop vorige maand. 'We zien het aantal bestellingen voor nieuwe schepen terugvallen naar het laagste niveau in 25 jaar. Wij zijn goed gepositioneerd. We hebben een van de jongste vloten en almaar meer klanten vragen milieuvriendelijke schepen, iets waarin we zwaar hebben geïnvesteerd. Twee derde van onze vloot zijn ecoschepen.'