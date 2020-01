Brussel: vliegende magazijnen en koten

Sombere Europese groeidata zetten een rem op het beursherstel. Maar in de vastgoedsector vlammen WDP en Xior.

De Bel20 noteert rond de middag een bescheiden 0,1 procent hoger op 3.932 punten. Sombere Europese groeidata zetten na een behoorlijke start een rem op het optimisme. Na Italië krimpt nu ook Frankrijk, waardoor de Europese groei over het vierde kwartaal bijna stilgevallen is.

Dé ster van de Bel20 is WDP . De marktleider in logistiek vastgoed trapte binnen de beursbarometer het 'cijferseizoen' af met bijna traditiegetrouw stevige resultaten. Winst en dividend per aandeel stegen 8 procent, voor 2020: meer van hetzelfde.

Degroof Petercam verhoogt het advies van 'afbouwen' naar 'houden.' Het beurshuis blijft wel op zijn hoede door de stevige waardering - 25,6 keer de verwachte winst over 2020 en 3,1 procent dividendrendement - maar wordt toch wat milder gelet op de sterke groeivooruitzichten en dus het opwaarts potentieel voor de netto-actiefwaarde.

Een opvallende stijger - naast WDP - is een ander vastgoedaandeel: Xior . De Brusselse 'kotmadam' gaat 4 procent hoger naar 55,10 euro. De seriële dealmaker in studentenhuisvesting heeft de eerste deal van 2020 beet: een herontwikkelingsproject in het Nederlandse Eindhoven voor 32 miljoen euro.

'Niet zo lang geleden zou dit een belangrijke investering geweest zijn voor Xior, nu vertegenwoordigt de transactie 3 procent van de portefeuille', stipt KBC Securities aan. Toch blijft het advies 'afbouwen'. Net als WDP is Xior echter al lang geen koopje meer, omdat beleggers nu zo goed als alle obligaties nulrentend geworden zijn tuk zijn op alle aandelen die een stevig en stabiel rendement beloven. Het aandeel Xior noteert op basis van de jongste netto-actiefwaarde (32,15 euro per 30 juni) tegen een premie van meer dan 70 procent.

Fagron laat na de recente stevige rally 0,2 procent liggen tot 20,74 euro, nog altijd een winst van 7 procent sinds nieuwjaar. Beurshuizen Kepler Cheuvreux en ING stippen aan dat het persbericht van AmerisourceBergen gisterenavond goed nieuws bevatte voor de toeleverancier van apothekers en ziekenhuizen.

Schermvullende weergave ©rv

De Amerikaanse farmadienstenreus heeft besloten de stekker uit PharMEDium te trekken. PharMEDium kampte tot ergernis van de Amerikaanse farmawaakhond FDA al een tijd met operationele problemen, maar was nog altijd marktleider in steriele bereidingen. De exit is dus potentieel prima nieuws voor Fagron, dat in het Amerikaanse Wichita een megafabriek voor steriele bereidingen heeft.