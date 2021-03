Brussel: volle gas voor(r)uit

Sensoren maken niet alleen Melexis bijna slapend rijk. Het woud van sensoren op elke voorruit laat ook bij D'Ieteren steeds meer de kassa rinkelen.

De Bel20 trapte met het spurtje maandag even op adem en laat nu 0,2 procent liggen tot 3.851 punten.

D'Ieteren noteert intussen al vijf jaar niet meer in de beursbarometer. Spijtig, want de holding had de jongste maanden de aandelenkorf een boostje kunnen geven. Dat illustreerden de jaarcijfers maandag nabeurs. En zoals gewoonlijk stond daarbij het kroonjuweel Belron centraal.

De autoruithersteller zag weliswaar door de lockdowns de omzet krimpen, maar de winst stijgen. En dat dankzij het vierletterwoord ADAS: het woud van sensoren dat tegenwoordig tegen elke voorruit plakt. En bij elke herstelbeurt opnieuw gekalibreerd moet worden, waarbij telkens de kassa rinkelt.

Nieuws over de besteding van de berg cash - 1,45 miljard euro eind 2020 - is er nog altijd niet, maar beleggers genieten wel van een wachtbordje. Het dividend stijgt 35 procent naar 1,35 euro bruto. Dat is bij de huidige koers een rendement van net geen 2 procent bruto of 1,4 procent netto. Maar nog altijd beter dan Belgisch tienjarig overheidspapier, dat intussen weer de woeste hoogten van 0 procent rendeert.

Een bémol was de aanhoudend belabberde prestatie van Moleskine, een schriftjesproducent waar de holding in 2016 ruim een half miljard voor neertelde, maar die nooit deftig gerendeerd heeft. Degroof Petercam-analist Kris Kippers schat de waarde van Moleskine tegen een zuinige 7 keer de geraamde winst over 2022 nog op 155 miljoen euro, nog geen 3 euro per aandeel.

Belron, daarentegen, vormt de hoofdmoot met 6,5 miljard euro of 118 euro per aandeel. Daar moeten wel nog een holdingkorting en een korting voor het risico - gelet op Moleskine niet onbestaand - dat het management de berg cash niet zo wijs zal besteden vanaf. Slotsom voor de analist: koersdoel van 107,10 euro, met logischerwijs een koopadvies.

Het aandeel D'Ieteren spurt 15 procent hoger naar 80 euro, een record.

Bekaert zet zijn remonte na de sterke jaarcijfers voort, met een winst van 4 procent tot 34,56 euro. Beurshuis ABN AMRO Oddo BHF zet de staaltechnologiegroep in een update op de kooplijst, met een koersdoel van 43 euro.

'Het huidig management herstructureert alle afdelingen van Bekaert', schrijft analist Martijn den Drijver. Hij wijst ook op de 'nieuwe dynamiek in de bestuurskamer'. 'De voorzitter (De Zweed Jürgen Tinggren, red.) heeft een achtergrond in consulting en een bewezen staat van dienst in herstructurering bij Schindler, waar hij met een afslanking de omzet met 22 procent kromp maar de bedrijfswinst met 56 deed groeien.'

Er is een nieuwe dynamiek in de bestuurskamer van Bekaert, met grotere focus op winstmarge. Martijn den Drijver ABN AMRO Oddo BHF-analist

Den Drijver vermoedt dat op de beleggersdag, initieel voor deze week aangekondigd maar uitgesteld tot mei, bijkomende herstructureringen zullen aangekondigd worden. 'Zowel in de tak Steel Wire Solutions als bij Bekaert-Bridon Ropes Group is er nog flink wat werk aan de focus. Beide zijn op dit ogenblik een rem op de winstmarge.'

De analist becijfert dat als alle zwak presterende afdelingen de deur uitgaan, het potentieel 440 miljoen euro of 5 euro per aandeel kan opleveren. Dat laat potentieel ruimte voor extra dividenden of de inkoop van eigen aandelen, terwijl de resterende activiteiten een winstmarge dicht bij 9 procent zouden halen.