Brussel: wat zilverlingen en een goudhaantje

Het goudhaantje van Argenx. En een handvol zilverlingen bij Umicore an Agfa: de beursdag in een notendop.

Na de moeilijke voorbije beursweek trapt de Brusselse beurs de verse beursweek ook met verse moed af. De Bel20 koerst 1 procent hoger op 3.659 punten.

De uitblinker in de beursbarometer is Argenx . De Gentse biotechnologiegroep zet met het experimentele middel efgartigimod na bemoedigende initiële tests nu ook volop in op de bestrijding van de zenuwziekte CIDP en heeft zo met haar goudhaantje al vier ijzers in het uur. Het aandeel trekt 4,4 procent hoger naar 251,80 euro, bovenop de glansprestatie tijdens beursjaar 2020.

Vorige week stonden de beurzen in rep en roep met een leger kleine beleggers dat via een chatforum op Reddit frontaal de aanval inzette op Wall Street. Het volgend doelwit lijkt nu zilver te zijn, dat prompt de koers een spurtje zag trekken. 'Gelet op de impact die de Reddit-gemeenschap op het aandeel GameStop had, is de zilverprijs zeker in gaten te houden', stelt KBC Securities-analist Wim Hoste over Umicore . Het aandeel koerst 1,4 procent hoger naar 47,46 euro.

Ook al is de stijging van de zilverprijs vooral nog niet van aard om de outlook voor de materialengroep fundamenteel te veranderen, elke boost voor de zilverprijs onderstreept nog eens hoe zeer de recyclagetak van Umicore aan het boomen is. Al blijft de krasselende batterijtak van de groep, die wereldmarktleider in kathodematerialen is, de belangrijkste focus van beleggers. Daarom handhaaft Hoste tot nader order het advies op 'houden'.

De opmars van de 'zilverlingen' zijn in theorie minder goed nieuws voor Agfa-Gevaert , ook al is de beeldvormingsgroep veel minder dan vroeger afhankelijk van de zilverprijs. KBC Securities-analist Guy Sips raamde vorige zomer dat een stijging van de zilverprijs met één dollar op jaarbasis een hap van 2,5 à 3 miljoen uit de bedrijfswinst van Agfa neemt, tegenover 14 miljoen een decennium eerder. De aluminiumprijs en de rentestand - hoe lager de rente, hoe zwaarder de pensioenerfenis - zijn belangrijker. Agfa gaat niettemin 'pavloviaans' 2 procent lager naar 3,745 euro, omdat beleggers nu eenmaal sinds de beursgang in 1999 het aandeel associëren met zilver.

Solden-KBC

KBC Ancora trekt 0,3 procent hoger naar 32,36 euro. Het controlevehikel boven KBC staat ten eeuwige dage te boek als de 'solden-KBC' omdat de monoholding gemiddeld tegen een kleine 30 procent korting op de 'onderliggende' bank- en verzekeringsgroep noteert.

De holding heeft als enige actief 77,52 miljoen aandelen KBC, terwijl er 78,3 miljoen stuks KBC Ancora in omloop zijn. Dus vertegenwoordigt elk aandeel KBC Ancora niet één, maar 0,99 'onderliggende' aandelen KBC.

Tegenover dat ene actief, staat ook exact één passief: 290 miljoen nettoschulden luidens het vrijdagavond gepublicerde halfjaarverslag, of 3,71 euro per aandeel. Dat is een stijging met 10 cent per aandeel over het halfjaar, omdat KBC in tegenstelling tot een jaar eerder op last van de Europese Centrale Bank geen voorschotdividend over het boekjaar uitkeerde.

Met andere woorden: om de intrinsieke waarde van een aandeel KBC Ancora te becijferen moet je het aandeel KBC maal 0,99 doen en er 3,71 euro van aftrekken. Bij de KBC-koers op vrijdagavond (57,72 euro) vertaalde zich dat in 53,43 euro. De slotkoers van 32,26 euro van de monoholding impliceerde dus een stevige korting van net geen 40 procent. Een korting die tijdens januari opgelopen is (zie grafiek), zoals je eigenlijk van een soldenaandeel tijdens de soldenmaand mag verwachten. ING-analist Albert Ploegh herhaalt gelet op de stevige korting het koopadvies, met koersdoel van 45,4 euro.

Smartphoto

Bij de kleine en middelgrote aandelen spurt Smartphoto 6,5 procent hoger naar 32,40 euro. De fotogroep kwam vrijdagavond met veel beter dan verwachte resultaten. De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg met 34,9 procent tot 11,9 miljoen euro.