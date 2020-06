Brussel: wegstromende peso's en binnenstromende Aussiedollars

Op de Brusselse beurs slaat Ageas munt uit het snelle ruimen van het Fortis-puin. AB InBev profiteert van de binnenstromende Australische cash, die de schuldenberg wat draaglijker maken.

De Bel20 koerst een stevige 1,4 procent hoger op 3.246 punten. Nochtans bevestigde ook in tweede lezing de belangrijkste industriebarometer van de eurozone, die van IHS Markit, dat de krimp in het tweede kwartaal zwaar zal zijn.

Maar daar malen beleggers niet meer echt om. Ze hebben het tweede kwartaal mentaal afgeboekt en hopen dat huidige versoepeling van de lockdown en de gunstig evoluerende covid-statistieken zich vanaf het derde kwartaal in economisch herstel vertalen. Bovendien rekenen ze op rugdekking van centraal bankiers: zo is de kans reëel dat de Europese Centrale Bank donderdag een vers blik stimulus opentrekt en de bulkinkopen van overheids- en bedrijfsschulden nog gaat opdrijven.

Uitblinker in de Bel20 is Ageas , met een remonte van 4,9 procent naar 32,16 euro. Beleggers in de door de coronacrisis zwaar afgestrafte verzekeraar zijn opgelucht over een welgekomen scheut goed nieuws: het Hof van Cassatie heeft de schadeclaims van MCS-effecten van de geïmplodeerde juridische opvolger Fortis afgewezen, waarmee alweer een belangrijk stuk Fortis-puin is geruimd. 'Dit gunstig oordeel neemt opnieuw een belangrijke juridische hinderpaal weg', stelt ING-analist Albert Ploegh.

Ontex doet niet mee aan de rally en laat 1,3 procent liggen tot 14,04 euro. Credit Suisse verlaagt het advies voor de luierfabrikant tot 'verkopen', het koersdoel zakt van 15,5 naar 12 euro.

Het beurshuis wijst op de scherpe kopwind van tegenzittende wisselkoersen, vooral dank Mexico en Brazilië. Dat is belangrijk, omdat die twee markten de hoofdmoot vormen van de opkomende markten die meer dan 40 procent van de groepsomzet vertegenwoordigen.

-15% De peso is gevallen Peso en real zijn dit jaar tegenover de Amerikaanse dollar zo'n 15 procent gezakt en nemen een stevige hap uit de winstmarge van Ontex

'De Mexicaanse peso en Braziliaanse real zijn tot nu met zo'n 15 procent gezakt tegenover de Amerikaanse dollar', stipt analist Faham Baig aan. 'En dat terwijl de grondstoffenfactuur grotendeels in dollar luidt. Die wisselkoersen doen de positieve impact van besparingen en goedkopere olie op de winstmarge teniet.'

Baig verlaagt de prognose voor de winst per aandeel in 2021 met 14 procent, tot 1,12 euro. De analist merkt ook dat de lagere cashflow door de tuimelende groeimarktmunten extra druk zet op de schuldenlast, die al 'een van de hoogste van de sector' is.

De wegstromende real en peso zijn ook slecht nieuws voor AB InBev , maar ter compensatie krijgt die een stevige instroom van Aussiedollars. De biergigant heeft de verkoop van zijn Australische dochter Carlton & United Breweries (CUB) aan het Japanse Asahi afgerond.

An sich is de deal geen grote verrassing: in april had de Australische kartelwaakhond na enig aarzelen zijn fiat gegeven aan de deal. Maar toch: in volle crisis is het altijd een opluchting als een miljardendeal niét te elfder ure afgelast wordt.

Asahi gaat het prijskaartje van 16 miljard Australische dollar (bij de huidige wisselkoers 10,7 miljard Amerikaanse dollar) financieren met een mix van schulden en nieuwe aandelen.

De afronding is een zeer welgekomen opsteker voor AB InBev. 's Werelds grootste brouwer kan met de stevige prijs die hij vorig jaar bedong voor CUB de zware schuldenlast terugdringen. Dat is extra hard nodig, nu de bijna 100 miljard dollar grote schuldenberg steeds meer boven de cashflow uittorent.

Die cashflow wordt dubbel getroffen door de coronacrisis: in april zakte de bierverkoop door de lockdown in grote delen van de wereld met bijna een derde. Maar bovendien haalt de crisis ook groeimarktmunten als de Braziliaanse real onderuit. Dat is slecht nieuws voor de multinational wegens de 'mismatch' in de kasstromen: de schuldenberg luidt grotendeels in sterke Amerikaanse dollar, de cashflow om die schulden af te lossen luidt grotendeels in groeimarkten als de real, de peso en de rand.

AB InBev herstelt een kleine 3 procent naar 43,11 euro, maar noteert nog steeds meer dan 40 procent onder het peil van Nieuwjaar (zie grafiek).

Op een - virtuele - conferentie met Amerikaanse oncologen kondigt naar eigen zeggen 'bemoedigende' onderzoeksresultaten aan voor CYAD-101, het experimentele darmkankermiddel van de Waals-Brabantse groep. Dit in de eerste, prille, testfase. Er waren geen signalen van 'graft versus host ziekte' (afstotingsverschijnselen, een veel voorkomend verschijnsel bij allogene stamceltransplantatie, red.). Bij twee patiënten was er een positieve respons, bij negen was er een stabilisatie.

Celyad zegt nu de tests vanaf het vierde kwartaal uit te breiden. Het bedrijf kreeg in de zomer van 2018 toelating van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA om klinische tests te starten bij patiënten, in combinatie met traditionele chemotherapie. Bij dit programma wordt gebruik gemaakt van cellen van gezonde donoren, in combinatie met een nieuw soort peptide om afstotingsverschijnselen te voorkomen.