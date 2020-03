Brussel: without a Care (Property) in the world

Corona, corona, corona. En Care Property. Dat is de Brusselse beursdag in een notendop.

U bent net als ons al een beetje virusmoe? Welaan dan, presenting Care Property Invest !

Het is een verademing van formaat: een jaarbericht van een beursgenoteerd bedrijf zonder dat het coronawoord zelfs één keer valt en een dividend dat stijgt in plaats van geschrapt wordt. Care Property Invest, de specialist in zorgvastgoed, combineert degelijke resultaten met de boodschap dat het dividend met 7 procent stijgt. Bruto beloopt de coupon 0,77 euro per aandeel, na aftrek van de voor zorgvastgoed verminderde roerende voorheffing van 15 procent is dat 0,65 euro. Alstublieft.

Een veilige haven dus, maar ook daar stormt het in coronatijden hevig. Dit mede door de extreme hausse die er aan voorafging, omdat beleggers in nulrentende tijden steeds frenetieker op zoek gingen naar 'bijna-obligaties' en alle aandelen met een voorspelbaar en stevig dividendrendement de stratosfeer injoegen.

Intussen is Care Property van stratosfeer weer in troposfeer beland: het aandeel is sinds de piek van 34,9 euro met 35 procent gecrasht, tot 22,7 euro bij slot woensdagavond. Bij die koers beloopt het dividendrendement nu 3,4 procent bruto en 2,9 procent netto. 'Een interessante belegging met stevige vooruitzichten', stelt Degroof Petercam-analist Herman van der Loos. Hij handhaaft zijn 'bijkopen' advies. Het aandeel herstelt 4,8 procent naar 23,48 euro.

De rusthuisbeheerder is vrij voorzichtig voor 2020, maar daar maakt van der Loos zich geen zorgen over. 'De voorzichtige outlook is volgens ons gewoon, wel, voorzichtig en weerspiegelt gewoon de erg voorzichtige veronderstellingen rond overnames. En dat laatste is dan weer een reflectie van het het huidig beursklimaat (die een kapitaalverhoging bemoeilijkt, red.), wat meteen ookdeenige reële impact van de coronacrisis is.'

Zo. Meteen is het C-woord toch gevallen. In een poging de enorme economische impact van de coronacrisis, die grote delen van Europa lam heeft gelegd, te milderen gooide de Europese Centrale Bank rond middernacht een coole 750 miljard euro in de strijd. Echt gesust is de belegger nog niet: na een sterke start houdt de Bel20 rond de middag nog 0,8 procent winst over, naar 2.595 punten.

Hoe hard de crisis inhakt op de industrie, illustreren Melexis en Aperam . De chipontwikkelaar en de producent van roestvrij staal zien zich beide genoodzaakt hun activiteiten in belangrijke mate stil te leggen, gelet op de maatregelen (grenscontroles, thuiswerken ...) die de overheden nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bel20'er Aperam had na een halvering van de beurskoers over de voorbije maand al veel onheil verrekend, het aandeel herstelt 1 procent naar 16,03 euro. Ook Melexis noteert vrijwel stabiel op 46,70 euro, zo'n 40 procent onder de koers die midden februari nog op de bordjes stond.

Balta ziet zich door het coronavirus ook verplicht verschillende fabrieken tijdelijk stil te leggen, een mokerslag voor een tapijtproducent die nauwelijks twee weken geleden na enkele moeilijke jaren een 'kentering' meende te ontwaren.

Vraag is in welke mate beleggers al op dit nieuws geanticipeerd hadden: het aandeel sloot woensdag op een dieptepunt van 1,38 euro. Dat is 90 procent onder de intekenprijs van juni 2017. Geen drie jaar geleden dus. Balta was trouwens op Sequana na het laatste Belgisch bedrijf dat de weg naar de Brusselse beurs vond. Balta tuimelde initieel naar een dieptepunt van 1,25 euro, maar noteert nu vlak op 1,38 euro.

Berenberg haalt Solvay van de kooplijst, het koersdoel wordt stevig bijgeknipt tot 70 euro. Analisten Sebastian Bray en Edward Wales wijzen op twee voorname factoren die dit jaar zwaar op de winst gaan wegen.

Eén: de crisis in de luchtvaart, een belangrijke klant. De problemen bij Boeing en de impact op de chemiegroep dateren al van vóór de coronacrisis, maar daar komt nu ook Airbus en alle luchtvaartmaatschappijen bij. 'Gelet op het feit dat zowat alle luchvaartmaatschappijen in overlevingsmodus zijn, denken we niet dat er nog veel orders zijn voor breedrompvliegtuigen (widebody of in Frans mooi 'bicouloir' genoemd, red.) en het zijn dat soort toestellen die rijk aan lichtgewicht Solvay-composieten zijn', luidt het.

Twee: dé sterkhouders van 2019, de oude rotten van de groep die soda (natriumcarbonaat) produceren, zullen het volgens de analisten in 2020 laten afweten. 'Gelet op een zwakke vaag, recente capaciteitsuitbreidingen en de beslissing van het Turkse Ciner om na 2021 uit het Amerikaanse sodakartel ANSAC te stappen, verwachten we dat de sodaprijs de komende paar jaar fors zal dalen'.