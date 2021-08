Brussel: zalm, pastis en sneakers voor de Frères

Voor de tweede dag op rij helpt Argenx de Bel20 eigenhandig aan een plusje. Met GBL loopt het stroever, maar mogelijk brengen sneakers, pastis en zalm daar verandering in.

De Bel20 zet zijn 'rally in eerste versnelling' voort met een plusje van 0,4 procent tot 4.343 punten.

Een plusje dat voor de tweede dag op rij te danken is aan zwaargewicht Argenx , dat 2,4 procent verstevigt tot 295 euro. De lentemoeheid van het biotechaandeel (zie grafiek) is zo bijna helemaal verteerd, de beurswaarde piept weer boven 15 miljard euro.

Tim Van Hauwermeiren, CEO van de Gentenaars, vatte vorig jaar met één quote de biotechsector perfect samen: 'Als je geen cashflow hebt, moet je draaien op nieuwsflow'. Even dreigde dit jaar die nieuwsflow stil te vallen, toen de Amerikaanse poortwachter FDA de beslissing rond het potentiële goudhaantje efgartigimod bij de behandeling van myasthenia gravis (gMG) naar eind dit jaar opschoof.

Argenx vulde de luwte slim op door in putje zomer een een beleggersdag te organiseren, een beleggersdag die een vijfde en zesde indicatie voor het goudhaantje opleverde en uitmondde in herhaalde koopadviezen van beurshuizen als Morgan Stanley, Goldman Sachs en JPMorgan.

En de nieuwsflow rolde voort deze ochtend, met het bericht dat de Gentenaars de formele aanvraag voor egfa bij de bestrijding van gMG ook bij de Europese poortwachter EMA op de bus heeft gedaan.

Niet echt majeur nieuws: de eigenlijke goedkeuring volgt pas midden 2022 en sowieso stoelt de miljardenwaardering van Argenx vooral op de Amerikaanse markt, met zijn hoge verkoopsprijzen met voorsprong de meest lucratieve ter wereld. Maar niettemin: de nieuwsflow blijft zo stromen en dat telt in biotech.

Adidas

Met de zomer van GBL wil het minder goed lukken, de koers brokkelt ook vandaag licht af tot 96,86 euro. Nochtans vormde het halfjaarrapport van de Noorse zalmkweker Mowi goed nieuws voor de spilholding van de familie Frère. Mowi kondige naast een gewoon kwartaaldividend van 0,96 kronen ook een uitzonderlijk dividend van 1 kroon aan.

Dat is 7 miljoen extra dividenden in het laatje voor aandeelhouder GBL, leert een kleine berekening. 'Goed nieuws voor de cash earnings van de holding', stipt beurshuis Kepler Cheuvreux in een herhaling van het koopadvies aan. Pro memorie: de dividenden die de holding zelf 'opstroomt' vanuit de participaties vormen de basis voor het eigen dividend, een dividend dat GBL vorig jaar tot grote consternatie van aandeelhouders met een vijfde moest bijknippen. Sindsdien worstelt het aandeel met een hardnekkig hoge korting.

19% zware voet Adidas is met 19 procent hét zwaargewicht in de GBL-portefeuille

Goed nieuws was er bovendien van Pernod Ricard, de pastisproducent die volgens de jongste raming van KBC Securities met 16,3 procent de op één (Adidas) na belangrijkste brok van de GBL-portefeuille is. Welnu: Pernod mag een ferme scheut Amerikaanse exportbelastingen terugvorderen.

En dan is er nog Adidas, met bijna 19 procent dé hoeksteen van de portefeuille. Dat Antonela Roccuzzo deze maand in Parijs gespot is met een zwarte outfit van de Duitse specialist in sportartikelen en 'smart casual' kan alleen maar de hipsterfactor helpen. Mocht die naam bij u geen belletje doen rinkelen, dan is 'mevrouw Lionel Messi' waarschijnlijk wel goed voor een gongslag.

Deutsche Bank breekt in een lijvig rapport over 'Europees textiel in het komend decennium' een lans voor de reus uit het Beierse Herzogenaurach. Deutsche zet Adidas op de kooplijst met een koersdoel van 360 euro. 'Adidas is het tweede grootste sportmerk in de wereld en de marktleider op de snelgroeiende Chinese markt', luidt het. 'Nieuwkomers hebben het heel moeilijk om door te breken omdat je veel moet investeren in onderzoek en marketing. Bij Adidas gaan de winstmarges de komende jaren stijgen omdat de grootste investeringen in technologie voor directe verkoop aan de consument achter de rug zijn, terwijl die directverkoop bovendien extra de marges opkrikt'.

KBC Securities handhaaft na het verrassend sterke rapport over het tweede kwartaal het koopadvies voor Agfa-Gevaert , met koersdoel 4,75 euro. 'We hebben net als de consensus de impact van de doorgevoerde prijsverhogingen onderschat', zegt analist Guy Sips. Hij is vooral positief over het herstel in de afdeling radiologie, het zorgenkind over het eerste kwartaal.

Lees Meer Agfa gaat vlot over de lat

Aan dat verhaal zit echter ook een keerzijde. 'In de komende kwartalen zullen duurdere grondstoffen een grotere impact hebben. In sommige gevallen kan die factuur slechts met vertraging doorgerekend worden door contractuele bepalingen'.

Sips toont zich tevreden over de voltooiing van de doelstelling om het gat in de pensioenkas - een erfenis van een glorieus verleden die al jaren een (te) groot deel van de cashflow opslorpt - met 350 miljoen te verminderen tot minder 700 miljoen. 'Het objectief blijft om de uitgaande cashflow voor pensioen te reduceren van 43 miljoen over 2021 tot 31 miljoen in 2026', stipt de analist nog aan.