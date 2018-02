Brusselse beurs op twee na slechtste ter wereld

Op heel lange termijn, sinds 1900, was u als aandelenbelegger alleen slechter af in Oostenrijk of Italië dan op de Brusselse beurs. Al blijven aandelen veel beter presteren dan eender wat.

Wie in 1900 omgerekend 1 euro investeerde in Belgische aandelen, zag zijn koopkracht - of liever die van zijn erfgenamen - toenemen tot 22,9 euro eind vorig jaar. Dat cijfer houdt rekening met de inflatie, de waardevermindering van geld. Met Belgische obligaties zag u de inleg amper 1,7 keer toenemen. En van 1 euro cash, zou nog amper 70 eurocent koopkracht overblijven. Dat blijkt uit de jaarlijkse studie van Crédit Suisse naar de langetermijnrendementen van beleggingen, samengesteld door de professoren Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton. Voor de Belgische gegevens maakten ze gebruik van data van de de ploeg van professor Jan Annaert van de Universiteit Antwerpen.

Gemiddeld brachten Belgische aandelen 2,7 procent per jaar op, mits u de dividenden herinvesteerde. Alleen de Oostenrijkse en Italiaanse beurs scoren slechter van alle 23 markten waar sinds 1900 onafgebroken data van beschikbaar zijn. Via een portefeuille met wereldwijde aandelen, zag u de koopkracht 387 keer toenemen.

Wall Street scoort

Wall Street scoort torenhoog met een gemiddeld rendement van 6,5 procent per jaar. De koopkracht van 1 dollar verstevigde tot 1.654 dollar. Het toont volgens de auteur het succes, de innovatie en de veerkracht aan van de Amerikaanse economie. Al is de conclusie dat u vaak geduld moet hebben en tussentijdse klappen moet junnen verdragen. Na de crash van Wall Street in 1929, daalde de koopkracht van aandelenbeleggers met 80 procent. De VS zijn trouwens niet de allerbeste markt, dat zijn de grondstofrijke landen Zuid-Afrika en Australië.

Dat België zo pover scoort, is te wijten aan de lange periodes van hoge inflatie, de wereldoorlogen, de oliecrisissen in de jaren zeventig, en de impact van de bankencrisis in 2008. Dat jaar was met een neergang van 54 procent het allerslechtste in Brussel.

Vastgoed

Wereldwijd overtroeven aandelen vastgoed met glans, maar niet bij ons. Een investering van 1 euro in een Belgisch huis in 1900, is er nu 309 waard. 1 dollar in een Amerikaans huis, werden er 139 waard, veruit minder dan de 1.654 dollar met aandelen.