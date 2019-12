Brutaal ontslag helpt Dow aan record

De CEO van Boeing , Dennis Muilenburg, moet opkrassen en wordt opgevolgd door GE-veteraan David Calhoun. Muilenburg joeg in het 737 MAX-dossier toezichthouders, nabestaanden van crashslachtoffers en luchtvaartmaatschappijen op stang . De aankondiging dat de vliegtuigbouwer vanaf januari de productie moet stilleggen , was de spreekwoordelijke druppel.

Boeing is met zijn optisch hoge beurskoers van meer dan 300 dollar ook met voorsprong het belangrijkste aandeel in de Dow Jones . Die 123 jaar jonge beursbarometer is prijsgewogen, zodat een aandeel van 300 dollar ongeacht de beurswaarde tien keer zwaarder weegt dan één van 30 dollar. Boeing vertegenwoordigt 8 procent van de Dow-korf, Apple en UnitedHealth elk 7 procent. Ter vergelijking: Cisco, in beurswaarde nochtans groter dan Boeing, moet het met zijn optisch lage beurskoers met 1,3 procent stellen.