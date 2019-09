Budweiser Brewing neemt stevige start in Hongkong

De Aziatische dochter van AB InBev koerst tot 7 procent hoger bij het beursdebuut

1876. Dat is de beursticker waartegen Budweiser Brewing Company Asia-Pacific (BBC APAC) maandag op de beurs van Hongkong eindelijk van start kon gaan. Eindelijk, want in juli had moeder AB InBev de beursgang nog ter elfder ure afgeblazen, wegens onvoldoende interesse tegen de gevraagde prijs.

In tweede zit was BBC APAC wat kleiner, aangezien de Australische dochter intussen voor een heel stevige prijs bij het Japanse Asahi beland was.

Kerncijfers Budweiser Brewing (2018, in USD) 96 miljoen hectoliter bier

6,74 miljard dollar omzet

1,99 miljard dollar brutobedrijfswinst (ebitda)

959 miljoen dollar nettowinst

AB InBev houdt meerderheidsbelang van 85%

Belangrijkste markten: China, Zuid-Korea, India en Vietnam

Bekendste lokale merk is het Chinese Harbin

Kleiner, maar voor beleggers mogelijk ook fijner: door de mature Australische brouwer uit de groep te lichten, kon Budweiser Brewing als een 'pure' Aziatische (vooral Chinese) brouwer naar de beurs trekken. En dat hielp beleggers mogelijk over de streep, zeker nu de Chinese marktleider CR Beer er sinds juli een stevige remonte van de beurskoers heeft opzitten.

Maandag koerst Budweiser tot 7 rocent hoger op 28,75 Hongkongdollar. Daarbij wel dan de kanttekening dat de introductieprijs tegen de onderkant van de prijsvork werd vastgeprikt, wat AB InBev toeliet zo'n 4,5 miljard euro te cashen.

Bij de huidige beurskoers krijgt Budweiser een beurswaarde van 375 miljard Hongkongdollar (43,7 miljard euro). Dat is een stevige 24 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) en 50 keer de nettowinst over boekjaar 2018 (zie kerncijfers).

Schulden

AB InBev zegt de opbrengst van de beursgang van een minderheidsbelang te gebruiken om de schulden, die na de overname van SABMiller in 2016 zijn opgelopen tot meer dan 100 miljard dollar, af te bouwen. Onrust over de schuldenlast trof het aandeel in 2018 midscheeps, maar dit jaar is het aandeel al met ruim 50 procent hersteld.

50x Premium pils Bij de huidige koers noteert Budweiser Brewing tegen 50 keer de nettowinst over 2018

De biergigant nam zelf de belangrijkste zorgen over de schuldenberg weg met de moeder aller schuldherschikkingen en slaagt er ook voor het eerst in jaren in meer bier te verkopen.

En dankzij de bocht die de Amerikaanse centrale bank begin dit jaar nam zijn heel wat groeimarktmunten, cruciaal voor de cashflow van AB InBev, aan de beterhand tegenover de Amerikaanse dollar, veruit de belangrijkste munt voor de schulden van de groep.

Deals

Beurshuis Jefferies denkt dat de bierreus met een aparte notering voor zijn Aziatische tak ook kansen zal krijgen om deals te sluiten.

'We zien bijvoorbeeld mogelijkheden rond San Miguel (de Filipijnse brouwer die deels in handen is van het Japanse Kirin, red.) en Thaibev (de brouwer van het Thaise Chang-beer, red.). En buiten Aziƫ biedt Castel een opportuniteit.' AB InBev controleert sinds de overname van SABMiller 20 procent van de belangrijke Afrikaanse bierpoot van die discrete Franse groep.