Buffett neemt (beetje) winst op Apple

De 90-jarige superbelegger nam afscheid van weinig succesvolle gokjes op Barrick Gold en Pfizer.

Warren Buffett heeft eind vorig jaar een beetje winst genomen op Apple , het waardevolste bedrijf ter wereld. Berkshire Hathaway , de 575 miljard dollar grote 'speeltuin' van de legendarische Amerikaanse belegger, had eind vorig jaar nog 887 miljoen aandelen van de iPhone-producent in portefeuille, leert een mededeling aan beurswaakhond SEC. Tegenover het overzicht van de portefeuille per 30 september zijn dat 57 miljoen stukken minder.

Apple heeft er net als alle techreuzen op Wall Street een boerenjaar opzitten, met een beurskoers die 75 procent steeg en over het laatste kwartaal van 2020 de grootste nettowinst - 28,7 miljard dollar - uit de Amerikaanse bedrijfsgeschiedenis. Frappant, aangezien de Californische technologiegroep 2020 afgetrapt had met een zeldzame waarschuwing.

Met een waarde van op dit ogenblik 118 miljard dollar blijft Apple veruit de belangrijkste participatie in de aandelenportefeuille van Berkshire.

Let wel: die portefeuille is maar een relatief klein deel van de holding: het gros bestaat uit bedrijven die Buffett helemaal in eigendom heeft, zoals de spoorwegmaatschappij Burlington Northern Santa Fe en verzekeraars als GEICO. Daarnaast zit Berkshire ook op een berg cash waar Buffett - door het ultrasoepele kredietbeleid van de Federal Reserve - op dit ogenblik geen blijft mee weet.

Toch zijn het vooral die 'beursgokjes' van Buffett die beleggers aandachtig volgen. Om de eenvoudige reden dat het 90-jarige 'orakel van Omaha' nog altijd één van de invloedrijkste stemmen van de beurswereld blijft. De melding leert dat Buffett tijdig ingespeeld heeft op de remonte van de olieprijs met een stevige participatie in oliereus Chevron .

Twee andere gokjes heeft Buffett opgegeven: goudmijngroep Barrick Gold - pas vorig jaar opgestart - en farmareus Pfizer . Deze laatste gaf in november het startschot voor de wereldwijde vaccinrally, maar weet van dat - dixit JPMorgan - 'beleggersnirvana' ironisch gezien zelf niet te profiteren.