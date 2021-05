Buffett verwacht 'substantiële' inflatie

Vrijdag was er ook op Wall Street wat angst voor hogere inflatie . Veel beleggers vrezen voor een oververhitte economie wanneer die heropent in combinatie met de ongekende begrotingsstimuli van de regering-Biden. De stimuli bedragen alles bij elkaar zo'n 6.000 miljard dollar.

Inmiddels heeft de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen de gemoederen wat bedaard. Zij acht het inflatierisico door een oververhitte economie niet zo hoog. 'De stimulus is vrij evenredig verdeeld over de komende acht tot tien jaar', zei Yellen zondag in een interview met de nieuwszender NBC. Ze beloofde dat Amerikaanse families die minder dan 400.000 dollar per jaar verdienen hun belastingen niet omhoog zien gaan.