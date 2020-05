Buffett zit op een Bel20 aan cash

De 89-jarige Amerikaanse belegger zwemt in de cash. En kan dus net als in 2009 tegen zijn voorwaarden gaan shoppen.

Het klinkt (wereld)vreemd, maar dat Berkshire Hathaway afgelopen kwartaal net geen 50 miljard dollar in het rood dook is misschien het minst verrassende cijfer in het kwartaalrapport van de 450 miljard dollar grote speeltuin van Warren Buffett.

Gelet op het als gevolg van de coronacrisis barre beursklimaat in het eerste kwartaal van 2020 moest de beroemde 89-jarige belegger volgens de Amerikaanse boekhoudnormen 55,6 miljard dollar papieren verliezen op zijn aandelen- en derivatenportefeuille slikken, tegenover 16,1 miljard dollar papieren meerwaarden een jaar eerder.

WOODSTOCK ZONDER VOLK Bij de vele slachtoffers van de coronacrisis ook de 40.000 aandeelhouders van Berkshire Hathaway. Die zakken normaal gezien elk eerste weekend van mei af naar Omaha - in het midden van Amerika - voor het 'Woodstock van het kapitalisme', het altijd met quotes van Warren Buffett en zijn intussen 96-jarige rechterhand Charlie Munger gekruid beleggersfestijn. Corona oblige is er dit keer louter een virtuele vergadering, waarbij aandeelhouders op voorhand vragen konden stellen die enkele journalisten aan Buffett zullen afvuren. Die sessie is vanaf 15 uur lokale tijd, 22 uur Belgische tijd, live te volgen via Yahoo Finance.

Buffett heeft nog nooit een geheim gemaakt van zijn irritatie over die verplichting: 'Het bedrag aan meer- of minwaarden op één kwartaal is doorgaans betekenisloos en levert een nettoresultaat per aandeel op dat extreem misleidend kan zijn voor beleggers zonder diploma boekhouden', luidt het in een begeleidend persbericht.

Buffett focust zelf op de operationele winst. Dat is wat de operationele bedrijven uit de holding - in hoofdmoot verzekeraars, de spoorwegmaatschappij Burlington Northern Santa Fe en nutsbedrijven - op één kwartaal verdienen, abstractie gemaakt van de zaagtanden op Wall Street. Die winst steeg afgelopen kwartaal van 5,56 naar 5,87 miljard dollar.

Belangrijker dan het boekhoudkundige verlies is echter het feit dat Berkshire nu op een berg cash van 137 miljard dollar (127 miljard euro) zit, een record. Om een idee te geven: daamee kan Buffett de hele Bel20 opkopen en nog 12 miljard euro 'kleingeld' overhouden.

De cash is deel van het bedrijfsmodel van Berkshire: Buffett zweert bij een gezonde balans om elke crisis te kunnen uitzweten. 'Het is pas als het eb is, dat je ziet wie er naakt aan het zwemmen was,' luidt één van zijn legendarische citaten.

De jongste jaren foeterde Buffett in zijn altijd lezenswaardige aandeelhoudersbrieven dat interessante prooien vaak gewoon te duur geworden zijn, waardoor de cashberg maar bleef aanzwellen en stilaan uitgegroeid is tot een luxeprobleem. Grote beleggingen die hij wel deed draaiden niet altijd goed uit, zoals de miljardengok op een kwakkelend IBM.

En dus zit Buffett met de berg cash nu in een zetel als bedrijven komen bedelen om in volle crisis gered te worden. Net zoals na de bankencrash van 2008, toen Buffett iconische namen uit de financiële sector als Goldman Sachs en Bank of America ter hulp schoot. Op zijn voorwaarden weliswaar. Te nemen of te laten.

Legendarisch was de deal met Goldman. '5 miljard in ruil voor een coupon van 10 procent', zei Buffett op 23 september 2008 toen CEO Lloyd Blankfein met zijn beurshuis op de rand van de afgrond belde. 'En beslis snel want ik ga met mijn kleinkinderen een ijsje eten in de Dairy Queen'. Kort nadien belde Blankfein terug met de boodschap hij instemde met de deal.

Op de jaarvergadering van mei 2010 verdedigde Buffett vurig zijn investering in Goldman, dat toen net in Rolling Stone omschreven was als een 'reuzenvampieroctopus rond het gezicht van de mensheid'. En dit vooral met het argument dat hij toch maar lekker die octopus zelf had doen bloeden: 'We krijgen van hen 500 miljoen dollar per jaar. Weet u dat dat 15 dollar per seconde is? Tik, tik, tik, 15 dollar, 15 dollar, 15 dollar.'