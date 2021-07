Burenruzie zet oliekartel onder hoogspanning

Analisten vrezen een omgekeerd scenario van 2020: een ruzie die de olieprijs dit keer de stratosfeer in plaats van de dieperik injaagt.

Het is exact wat een voor oplopende inflatie beduchte wereld niét hodig heeft: een potentiële verse flessenhals in de productie van een essentiële grondstof: ruwe olie. De olieprijs is naar het hoogste peil sinds het najaar van 2018 geklommen (zie grafiek).