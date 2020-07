Bux komt met gratis beleggen naar België

Het Nederlandse fintechbedrijf Bux brengt alles in stelling om op korte termijn als eerste gratis beleggingstransacties in ons land te lanceren.

De gratis mobiele handelsapp Bux Zero komt na de lancering in Frankrijk eerder deze week, en in Duitsland en Oostenrijk vorige maand, snel naar België. Dat meldt BusinessAM. Het nieuws wordt door een woordvoerster van Bux bevestigd. 'Een termijn kunnen we daar niet op plakken, maar het zal niet voor de komende weken zijn.'

De lancering zal niet voor de komende weken zijn. Woordvoerster Bux.

Bux praat wel al met de Belgische toezichthouder. Bij de FSMA is de vennootschap sinds 26 mei geregistreerd als 'Europese beleggingsonderneming die het voornemen heeft meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer in te richten'. Via de website mybux.be zullen Belgen zowel in het Nederlands als in het Frans bediend worden.

Zero orders

Bux wil beleggen toegankelijker maken voor jongeren via hippe, kleurrijke apps. Voor een 'zero order' rekent het bedrijf geen commissies aan, al is dat type order niet tijdens de volledige beurshandel beschikbaar en slechts voor een beperkte selectie van populaire aandelen. Het bedrijf verdient geld met andere diensten en meer geavanceerde orders en door aandelen uit de portefeuilles van zijn klanten uit te lenen aan professionele beleggers. De uitvoering van de orders en de bewaargeving gebeurt door partner ABN AMRO.

Robinhood

Bux werd in 2014 opgericht door Nick Bortot, ex-directeur bij BinckBank. Met 300.000 klanten noemt het bedrijf zich de 'grootste mobiele broker van Europa', al zijn concurrenten als DeGiro die ook gewone onlinehandel aanbieden vele malen groter. Bortot spiegelt zich graag aan het Amerikaanse gratis handelsplatform Robinhood, dat in korte tijd meer dan 10 miljoen gebruikers wist aan te trekken. Daar zijn vooral jongeren bij die hun eerste stappen op de beurs zetten.

Bux wou eerst vorig jaar in België starten. 'We hopen nog in de eerste helft van 2019 te beginnen', verklaarde Bortot eind 2018 in een gesprek met De Tijd. Onder meer door het complexe belastingregime in België nam de lancering meer tijd dan verwacht in beslag.