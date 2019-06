CEO Intervest stapt na 13 jaar op

In een kort persbericht kondigde Intervest Offices & Warehouses woensdagavond verrassend het vertrek aan van CEO Jean-Pauls Sols. Sols verlaat de vastgoedgroep eind dit jaar, wat Intervest de tijd moet geven een opvolger te zoeken. 'Na het realiseren van een mooie groei (...) is het nu een goed moment om plaats te maken voor een opvolger', stelt de afscheidnemende CEO.

Sols stond 13 jaar aan het hoofd van Intervest. In 2006 heette de groep nog Intervest Offices. Zoals de naam suggereerde bestond de portefeuille toen nog bijna uitsluitend uit kantoorgebouwen.

Intervest kampte toen met chronische leegstand, omdat huurders in grote getale slecht op het openbaar vervoer aangesloten kantoren aan de (Brusselse) standsrand ontvluchtten. Vrijwel de eerste beleidsdaad van Sols was dan ook om vijf van die 'perifere' gebouwen die voor meer dan de helft leegstonden - waarvan drie in Zaventem - te verkopen.