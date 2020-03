CEO Talks: Stel uw vraag aan Fried Vancraen (Materialise)

Ondanks de coronacrisis, zetten we door met CEO Talks, het initiatief van De Tijd waarbij u zelf vragen kan stellen aan de CEO. Er vindt deze week evenwel geen live chat plaats, u moet op voorhand alle vragen indienen. Dat kan tot donderdagmorgen 9 uur. De antwoorden vindt u later die dag op onze website terug.

Over 2019 realiseerde Materialise een omzet rond 197 miljoen euro en een winst per aandeel van 3 cent . Er zal dit jaar allicht geen groei zijn, als gevolg van de coronacrisis.

Materialise trok midden 2014 in volle 3D print-hype naar Nasdaq tegen 12 dollar per aandeel. Het aandeel kende daar een enorm volatiel verloop met een dieptepunt van 5,4 dollar begin 2016 tot een piek van afgerond 22 dollar begin 2019. De inschrijvers van het eerste uur kijken terug op een totaalrendement van 22,8 procent op 5,5 jaar, of een jaarlijks rendement van 3,6 procent (in dollar).