CEO Talks: Stel uw vraag aan Jan Suykens (AvH)

Sinds 2016 is Jan Suykens CEO van de Antwerpse investeringsmaatschappij Ackermans . Suykens was jarenlang de trouwe luitenant van Luc Bertrand, die hij opvolgde toen Bertrand na 26-jarig CEO-schap voorzitter werd.

De twee grootste divisies van Ackermans zijn enerzijds de bouw-en baggeractiviteiten onder CFE/DEME en anderzijds de bankactiviteiten met Delen en Bank J. Van Breda. Beide droegen in 2018 bij tot circa 38 procent van de winst. De voorbije jaren is vastgoed steeds belangrijker geworden (20,8% winstbijdrage in 2018), met onder de ontwikkeling op Tour & Taxis als belangrijke winstmotor. Verder is Ackermans de referentie-aandeelhouder van Sipef en investeert het onder meer in Turbo's Hoet (vrachtwagendistributeur) en Mediahuis.