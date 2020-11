CEO Talks: stel uw vraag aan Ilham Kadri (Solvay)

Donderdagmiddag vanaf 12 uur kunt u chatten met Ilham Kadri, de CEO van Solvay. U kunt nu al vragen stellen.

Ilham Kadri is sinds 1 maart 2019 CEO van chemiereus Solvay , in opvolging van Jean-Pierre Clamadieu. Kadri heeft de Franse en Marokkaanse nationaliteit en is de eerste vrouw aan het hoofd van Solvay sinds de oprichting van de groep ruim anderhalve eeuw geleden.

De drie divisies van Solvay Materials maakt kunststoffen voor onder meer smartphones en lichtgewichtmaterialen voor de auto- en luchtvaartsector.



Chemicals levert natriumcarbonaat voor detergenten en waterstofperoxide voor bleekmiddel. Solutions is actief in chemische toepassingen voor de industrie en consumptie (shampoo, roomijs).

Kadri heeft intussen al stevig haar stempel gedrukt. Ze zette de bouw stop van een duur, nieuw Brussels hoofdkantoor, bevroor alle salarissen, snoeide in het directiecomité en schrapte honderden jobs. 'Er zijn geen taboes.'

'Cashflow lady'

Kadri noemt zichzelf een 'cashflow lady'. Dat impliceert een focus op kosten en cash. Dit jaar zal Solvay afklokken op een vrije kasstroom van 900 miljoen euro, de helft meer dan vorig jaar.

Onder Kadri gingen een natriumcloraatactiviteit in Portugal en een fluorchemicaliënactiviteit in Korea de deur uit. Bij de kwartaalcijfers vorige week hintte ze op mogelijk nog grotere desinvesteringen. Volgens analisten staan vooral activa die niet in het duurzaamheidsplaatje passen op de schop.

Een van de belangrijke vragen van beleggers is ongetwijfeld wat er volgend jaar gebeurt met het dividend. Dat dividend werd in meer dan 30 jaar niet verlaagd, zelfs niet tijdens het coronajaar. Wel riep ze de aandeelhouders op om een derde van het dividend door te storten in een solidariteitsfonds. Een ander opmerkelijk initiatief van Kadri.