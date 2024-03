Cacao en goud uitschieters op grondstoffenmarkten in eerste kwartaal

De prijs van cacao is de jongste drie maanden meer dan verdubbeld. De forse prijsstijging is vooral het gevolg van de tegenvallende productie. Plantages in Ivoorkust en Ghana werden vorige zomer geconfronteerd met schimmelziekten na zware regenval. Daarna werd de productie gedrukt door warm en droog weer. De International Cocoa Organization verwacht dat de wereldproductie in het oogstjaar 2023-24 met 11 procent daalt.