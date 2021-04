Canadese dollar heeft wind in de zeilen

De sterke economische heropleving in de VS en de stijgende grondstoffenprijzen geven de Canadese dollar een duw in de rug.

De Canadese dollar is sinds begin dit jaar 4 procent gestegen tegenover de euro. Geen enkele andere belangrijke munt presteerde even goed, blijkt uit een overzicht van het persbureau Bloomberg.

'De Canadese dollar maakt een inhaalbeweging op de Australische dollar en de stijging is grondstoffengerelateerd', zegt Ludo Geris, de obligatiespecialist van KBC. Canada is een belangrijke producent van grondstoffen. De sneller dan verwachte heropleving van de wereldeconomie heeft veel grondstoffenprijzen fors de hoogte in gejaagd.

Zowat driekwart van de Canadese export gaat naar de VS.

Ook het economisch herstel in de VS, de belangrijkste handelspartner van Canada, speelt volgens Geris een belangrijke rol. 'De Amerikaanse autosector steunt in belangrijke mate op import uit Canada.' Het Internationaal Monetair Fonds verwacht voor 2021 een economische groei van 6,4 procent in de VS. Zowat driekwart van de Canadese export gaat naar de VS. De Canadese economie groeit dit jaar wellicht met 5 procent.

'In 2021 nemen de VS het voortouw nadat China al in 2020 hersteld is', zegt Geris. 'Daarom heeft de Canadese dollar de wind in de zeilen.' De sterke heropleving van de Amerikaanse economie is vooral te danken aan het erg expansieve begrotingsbeleid en de snelle vaccinatie tegen het coronavirus. Het Amerikaans Congres keurde in maart een stimulusplan goed van 1.900 miljard dollar. Al 36 procent van de Amerikanen heeft minstens een eerste vaccinprik gekregen, tegenover 19 procent in Canada en 15 procent in Europese Unie.

Rente

Toch ziet de obligatiespecialist van KBC ook enkele minpuntjes. 'De Canadese rente is iets te laag. Ze zou minstens op het niveau van de VS moeten zitten. Het rendement van tienjarige staatsobligaties bedraagt 1,51 procent in Canada, tegenover 1,67 procent in de VS.

Het grondstoffenverhaal speelt nog sterker voor de Australische en de Nieuw-Zeelandse dollar. Ludo Geris Obligatiespecialist KBC

Geris zegt dat hij de Australische en de Nieuw-Zeelandse dollar verkiest boven de Canadese dollar. 'De hefboom van de Australische en de Nieuw-Zeelandse dollar op China is groter. Het grondstoffenverhaal speelt nog sterker voor die munten.' Australië wordt soms de hofleverancier van grondstoffen voor de Chinese industrie genoemd. De recente spanningen tussen China en Australië doen wel de vraag rijzen of dat zo blijft.

Bovendien profiteren de Australische en de Nieuw-Zeelandse dollar in vergelijking met de Canadese dollar van een iets hogere langetermijnrente. De tienjaarsrente bedraagt 1,76 procent in Australië en 1,71 procent in Nieuw-Zeeland.