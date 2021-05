Canadese hockeyfan wordt opvolger Buffett

Na 50 jaar aan het roer van Berkshire Hathaway achtte de 90-jarige Warren Buffett de tijd rijp om een eventuele troonopvolger aan te duiden. Op pensioen gaat de zesde rijkste man op aarde waarschijnlijk nooit. 'Maar de bestuurders zijn het erover eens dat als iets met mij zou gebeuren, dat Greg overneemt', zei Buffett op de zakenzender CNBC. Eerder had de zakenpartner van Buffett, de 97-jarige Charlie Munger, op de aandeelhoudersvergadering zaterdag laten vallen dat 'Greg de cultuur zal behouden'. Het was een zeldzame verwijzing naar de opvolgingskwestie.

'Canadees zonder voortanden'

Abel werd geboren in Edmonton, de hoofdstad van de Canadese deelstaat Alberta, en studeerde af aan de universiteit van Alberta als boekhouder. Hij begon zijn carrière in San Francisco, ook als boekhouder. Daar kwam hij terecht bij CalEnergy - het huidige MidAmerican Energy - een job die hem richting Nebraska en richting Warren Buffett zou brengen. Berkshire Hathaway kocht in 1999 een meerderheidsbelang in MidAmerican. Zo leerde Buffett Abel goed kennen.

In 2008 had Abel het tot CEO van MidAmerican geschopt. Als hoofd van het energiebedrijf stond hij erop oud-president George H.W. Bush een lift te geven toen die een bezoek bracht aan Des Moines, waar Abel destijds werkte. Door een ongelukkig toeval verloor hij een dag voordien een tand. Bush kon ermee lachen en noemde Abel altijd 'de Canadees zonder voortanden.'

Hockey

Collega's en oud-klasgenoten van Abel beschrijven hem als een stille, bescheiden man met geweldige people skills. Een man die nooit een kans voorbij laat gaan om mensen te laten weten dat hij trots is op zijn land en zijn regio. Maar het meest van al is hij trots op zijn oom Sid Abel, die een van de beste hockeyspelers ooit was. Buffett zelf zegt dit over Abel: 'Er zijn veel slimme mensen die domme dingen doen. Greg is een slimme man die nooit domme dingen doet.'