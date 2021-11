Care Property slaat slag in Lier

Care Property Invest koopt het zorgcentrum Dungelhoeff in Lier voor 26,5 miljoen euro. De verkoper wordt vergoed in aandelen.

Care Property Invest, de Schotense specialist in zorgvastgoed, zet zijn overnametocht verder.

Er komt een nieuw project in Lier bij in de portefeuille. Het nieuwbouwproject, dat enkele dagen geleden opgeleverd werd, bestaat uit een woon-zorgcentrum met 128 woongelegenheden, een centrum voor herstelverblijf met 7 plaatsen, en een groep van 30 assistentiewoningen.

Private plaatsing

De eigenaar van Dungelhoeff was Apollo Lier. De overname gebeurt door de inbreng in natura, goed voor een waarde van 26,5 miljoen euro. De verkoper krijgt 1,12 miljoen aandelen van Care Property die worden uitgegeven tegen 23,59 euro per stuk.

Het is een eerder grote deal voor Care Property, dat een beurswaarde heeft van 680 miljoen euro. De deal wordt meteen gevolgd door een private plaatsing van aandelen. De handel in het aandeel is opgeschort in afwachting van de afronding ervan.

Spanje

Het bedrijf is de voorbije twee jaren opvallend actief in België, Nederland en Spanje. In Spanje deed het al een handvol overnames. De CEO maakte duidelijk dat Care Property zich in het zuiderse land wil verankeren.

In Nederland kocht het bijvoorbeeld een voormalig klooster in een klein dorp nabij Leiden. Het klooster zal worden omgebouwd naar een zorgresidentie met 41 wooneenheden, 22 serviceflats en 19 revalidatiekamers.