'Cash rendeert weer en jaagt beursfee TINA weg'

Op Wall Street sloop deze maand het reëel rendement op cash bijna ongemerkt boven nul. En zo is er voor het eerst sinds 2008 plots wel weer een alternatief voor aandelen.

TINA ofte There Is No Alternative. Zo heet de beursfee die Wall Street zijn langste beurshausse ooit opleverde en ook de Europese beurzen - in meer haperende vorm - jarenlang een boost gaf.

Sinds 2008 was zo goed als elke vastrentende belegging, ongeacht de looptijd, aangepast voor inflatie in beste geval nulrentend. En dus was er zelfs voor de meest risicoaverse belegger geen alternatief dan met knikkende knieën in aandelen te beleggen om toch een beetje rendement te halen op de portefeuille.

Centraal bankiers herleidden de korte rente tot nul. Met de lange rente gebeurde hetzelfde: de grote westerse centrale banken kochten de voorbije tien jaar voor meer dan 10.000 miljard euro schulden op en veranderden door die bulkinkopen obligaties van risicovrije rente in rentevrij risico.

Beleggers werden - via het dure woord 'portfolio balance channel' - door centraal bankiers verplicht uit obligaties te stappen en meer risico te nemen en bijvoorbeeld in aandelen of bedrijfsobligaties te beleggen.

Die periode van een door de centrale bank gesponsorde beursrally is alvast op Wall Street voorbij. Minus de inflatie is sinds deze maand het rendement op kortlopend Amerikaans staatspapier voor het eerst sinds 2008 positief (zie grafiek).

Dat is een belangrijke vaststelling: Amerikaans kortlopend schatkistpapier is veruit de vlotst verhandelbare en populairste 'cash' belegging ter wereld en de maatstaf voor de prijs van geld in de rest van de wereld. Ook voor veel Europese bedrijven die verse schulden uitgeven, zelfs al waart TINA op het oude continent met fors negatieve reële rentes nog altijd rond.

Sommige beleggers vragen zich of ze nog wel de volatiele aandelenmarkten voor lief moeten nemen, nu er minder risicovolle alternatieven met positief rendement voorhanden zijn Mark Haefele Hoofdstrateeg UBS

'Beleggers hebben nu meer keuze in hun zoektocht naar rendement', stelt Mark Haefele, hoofdstrateeg van de vermogensgigant UBS Global Wealth Management. 'Sommige beleggers vragen zich af of ze nog wel de volatiele aandelenmarkten voor lief moeten nemen, nu minder risicovolle alternatieven met positief rendement voorhanden zijn. En dus gaan we van TINA naar TIARA: There Is A Real Alternative.'

Die volatiliteit is onmiskenbaar: zowel begin februari als half oktober kenden de aandelenbeurzen een tijdelijke maar stevige correctie, gevoed door twijfel of de jarenlange hausse niet stilaan haar vervaldatum bereikt heeft.

Haefele: 'De volatiliteit komt er vaak zonder dat een duidelijke katalysator nodig is, gewoon door gedwongen verkooporders van momentumbeleggers of fondsen die bij elk piek in de volatiliteit automatisch minder risico nemen.'

Trump & Powell

De belangrijkste redenen dat cash weer rendeert, zijn twee heren die niet altijd even goed overeenkomen: Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell en de Amerikaanse president Donald Trump. De eerste blijft met focus op de boomende Amerikaanse economie de rente verhogen om de inflatie de pas af te snijden en oververhitting tegen te gaan.

211 Veelvraat Uncle Sam Alleen al deze week gaat de Amerikaanse schatkist voor meer dan 200 miljard vers schuldpapier uitgeven

De tweede zorgt met zijn belastingverlaging dat de 'Uncle Sam' jaarlijks een extra tekort van zo'n 1.000 miljard dollar moet zien te financieren, boven op de herfinanciering van de bestaande 21.000 miljard dollar grote schuldenberg. Alleen al deze week zal de Amerikaanse schatkist voor 211 miljard dollar vers schuldpapier uitgeven, een astronomisch bedrag.

Haefele stipt aan dat voor 2019 flink wat risico's opdoemen: centrale banken die hun balans beginnen inkrimpen en dus geld uit de financiële markten wegnemen, nieuwe handelstarieven die de Amerikaanse en Chinese economieën raken, en de Trump-stimulus die minder impact zal hebben op de Amerikaanse economie dan in 2018.

Toch vindt de strateeg nog niet de tijd gekomen om echt uit aandelen te stappen. 'In elke beurscyclus komt er een tijd om zwaar obligaties te bevoordelen ten nadele van aandelen, maar dat tijdstip is nog niet gekomen', luidt het. 'Het is belangrijk eraan te herinneren waarom de Amerikaanse rente stijgt: de sterke onderliggende Amerikaanse economie. En die stut de bedrijfswinsten: over het derde kwartaal rekenen we voor Wall Street op een groei van de winst per aandeel met 23 à 24 procent.'