'Cashflow legt vloer onder aandeel Colruyt'

Beurshuis Morgan Stanley stelt vragen bij de strategie van de supermarktketen in Frankrijk, maar als 'wachtgeld' op beterschap is er wel een stevige cashflow.

Het is toch even knipperen met de ogen: Morgan Stanley hervat onder een nieuwe sectoranaliste de opvolging van Colruyt met een 'neutraal' advies. en koersdoel van 43,40 euro. Daarmee is de stemming onder analisten nu iets minder pikzwart: persbureau Bloomberg telt nog altijd nul koopadviezen, maar tegenover 16 verkoopadviezen staan nu toch al drie neutrale adviezen.

Analiste Maria-Laura Adurno wijst op twee grote operationele risico's voor de supermarktketen. Ten eerste de druk op de marges op de Belgische thuismarkt. Die druk zal alleen maar verhogen met de komst van Jumbo, de tweede grootste en goedkoopste keten van Nederland. Met zijn 'laagste prijzen'-garantie moet Colruyt sowieso prijsverlagingen van Jumbo volgen, ongeacht of Jumbo nu rechtstreeks een prijzenoorlog met Colruyt ontketent of niet.

In de tweede jaarhelft van het voorbije boekjaar - tot 31 maart - was de winstmarge van Colruyt al voor het eerst onder de drempel van 5 procent gezakt. Bovendien waarschuwde de groep toen dat de marges onder druk zullen blijven als gevolg van de concurrentiële marktomgeving, wat het aandeel toen op de beurs de grootste tuimelperte beozrgde sinds de beursgang in 1977.

Tweede groot risico is Frankrijk. 'We zijn bezorgd over de strategie om daar uit te breiden', stelt de analiste. 'In Frankrijk staan de marge voor alle spelers onder druk. 'Op dit ogenblik maakt Colruyt er operationeel geen winst en wij denken dat het moeilijk zal zijn om er marges te beginnen genereren, gelet op de moeiljke marktomstandigheden en het gebrek aan schaalgrootte'.

Cashflow

Toch is er één factor die het 'neutraal' advies rechtvaardigt, erkent Adurno. 'We schatten dat Colruyt de komende vier jaar gecumuleerd bijna 1 miljard vrije kasstroom zal genereren. Bijgevolg blijft de groep van een schuldenvrije balans genieten en is er ruimte om, nu het bestaande inkoopprogramma van 350 miljoen euro bijna volledig uitgevoerd is, een verlenging aan te kondigen.'