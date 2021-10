Cathie Wood: 'Autonoom rijden komt sneller dan je denkt'

Volgens de beleggingsgoeroe staan ons grote veranderingen te wachten, zoals lagere zorgkosten en een golf aan bitcoininvesteringen door vermogensbeheerders en burgers uit opkomende landen.

De hyperpopulaire uitgeefster van de ARK Innovation ETF, Cathie Wood, sprak dinsdag op een event van de broker Saxo. De Tijd was aanwezig bij het event dat voor ons om 13 uur plaatsvond, maar voor Wood - in lokale tijd - al in de vroege uurtjes. De beheerder kondigde onlangs aan van New York naar Florida te verhuizen.

In het gesprek met Saxo sprak de fondsengoeroe zich positief uit over de toekomst, Wood staat bekend om haar verre blik. Volgens haar staan er grote veranderingen te wachten, onder andere op het gebied van de gezondheidszorg. 'Vroeger was het heel duur om een genoom (het totale aantal genen in het DNA van een organisme als de mens red.) te analyseren, terwijl dat nu voor 500 dollar kan in een tijdsbestek van drie uur.'

Het herprogrammeren van DNA zal een revolutie teweegbrengen in de farmawereld. Cathie Wood Beheerder Ark Innovation ETF

'Het herprogrammeren van DNA zal een revolutie teweegbrengen in de farmawereld', vervolgde Wood. Volgens haar zijn veel mensen onterecht bang dat de kosten voor gezondheidszorg de komende jaren sterk zullen stijgen. 'Nu vindt nog veel giswerk plaats in de medische wereld, waardoor chirurgen onnodig veel operaties uitvoeren. Dat zal verminderen en dat is goed voor onze zorgkosten, want de VS spenderen nu een dubbel zo groot percentage van het bruto binnenlands product aan gezondheidszorg dan de rest van de wereld.'

Tesla

Alhoewel Wood de afgelopen weken wat aandelen van de elektrische autofabrikant Tesla van de hand heeft gedaan, gelooft ze nog heilig in haar grootste positie in het bekende Ark Innovation ETF. 'De elektrische autobouwer maakt zijn eigen chips, net zoals Apple. Dat bedrijf werd groot door het idee van Steve Jobs dat smartphones computers zouden worden en hij had uiteindelijk gelijk.'

In de Tesla-CEO Elon Musk ziet ze ook zo'n visionair. 'Tesla heeft wel meer belangrijke voordelen op de concurrentie', zegt Wood. 'Het bedrijf heeft voor enorme hoeveelheden echt gereden kilometers aan data.' Dat heeft volgens haar een enorme waarde. Voor de komende vijf jaar gaat de fondsbeheerder uit van een koersdoel van 3.000 dollar, terwijl het aandeel nu volgens andere analisten al 'duur' noteert aan bijna 800 dollar.

Daarnaast heeft ze nog meer goed nieuws over autonoom rijden, want volgens Wood zullen toezichthouders dat sneller goedkeuren dan we nu denken. 'Ze snappen dat dit levens gaat redden, zeker met een groeiende groep jongeren die met hun telefoon bezig zijn en daardoor ongelukken veroorzaken.'

Bitcoin

Ook over de bitcoin blijft Wood ongekend positief. 'Ik verwacht dat er een golf aan beleggingen in bitcoins door institutionele beleggers komt. De grootste digitale munt ter wereld is de eerste nieuwe activaklasse sinds aandelen in de jaren 1600.' Daarbij verwacht ze dat veel burgers uit opkomende landen met een onbetrouwbare overheid de munt zullen kopen om zich te beschermen tegen geldontwaarding.

De bitcoin is de eerste nieuwe activaklasse sinds aandelen in de jaren 1600. Cathie Wood ARK Innovation ETF

Volgens Wood is de scherpe mening van critici over het schadelijke milieu-effect van de bitcoin niet terecht. 'In de jaren 90 was er ook veel vijandigheid tegenover het internet om dezelfde reden, namelijk dat het te veel energie zou verbruiken. Maar als ik zie hoe heftig het internet onze samenleving heeft veranderd, denk ik niet dat iemand de uitvinding van het internet achteraf een slecht idee vindt.'