Centraal bankiers aanvaarden pijn om inflatie te temmen

Na twee coronajaren zijn centraal bankiers en andere bewindslui uit de hele wereld voor het eerst weer samengekomen in het Amerikaanse Jackson Hole om van gedachten te wisselen over het monetair beleid. De toon van de toespraken op de jaarlijkse conferentie van de Federal Reserve van Kansas City was opvallend somber.

'De waarschijnlijkheid dat de hoge inflatie wordt verankerd in de verwachtingen is oncomfortabel hoog', waarschuwde de invloedrijke ECB-bestuurder Isabel Schnabel. Hoge inflatieverwachtingen vergroten het risico van een loon-prijsspiraal en maken het moeilijker de inflatie te bestrijden.

Krachtige maatregelen

De ECB-bestuurder signaleerde dat de westerse economieën nu minder rentegevoelig zijn dan in de jaren 80. Er is dus een grotere verstrakking van het monetair beleid nodig om de inflatie in dezelfde mate terug te dringen. 'De opofferingsratio is toegenomen', klonk het onheilspellend.