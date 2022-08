Centraal bankiers koelen zomerrally af

Aandelenbeleggers beseffen wat obligatiebeleggers al een tijd in de koersen aan het verrekenen zijn: de strijd tegen de hoge inflatie is verre van gestreden.

De Europese beurzen duiken maandag voor de tweede dag op rij in het rood. In Brussel duikt de Bel20 0,7 procent lager, de Euro Stoxx50 - de korf van de steraandelen van de eurozone - koerst 1 procent lager.

'Onvoorwaardelijk.' Dat was het kernwoord vrijdag in de toespraak van de Amerikaanse centraal bankier Jerome Powell op de conferentie in Jackson Hole. De voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, gaf daar aan dat van een pauze of tempering van de renteverhogingen nog geen sprake kan zijn, gezien de hoge inflatie. Hij zei dat de inflatiebestrijding onvermijdelijk ook een economische kostprijs zal hebben.