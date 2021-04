Centraal bankiers verliezen origineelste denker

Bank of England-econoom Andy Haldane ruilt na dertig jaar de bank voor de Royal Society for the Arts.

De wereld van het centraal bankieren verliest een van zijn meest originele denkers. Na 32 jaar dienst verlaat hoofdeconoom Andy Haldane in september de Bank of England.

Met de onverwachte exit - het mandaat van Haldane liep tot midden 2023 - vertrekt de grootste 'havik' bij de Britse centrale bank. Haldane was dit jaar een eenzame stem die waarschuwde voor de potentiële inflatierisico's verbonden aan een té fors en té lang volgehouden stimulusbeleid.

In een boeiende toespraak vergeleek hij, verwijzend naar Friedrich van Hayek, inflatie met een tijger waarvan de centraal bankiers de staart controleren. En ook al slaapt het beest al jaren, het is het best om niet te hard aan zijn staart te trekken.

Alle toespraken van Haldane waren doorwrochte pareltjes. Een schoolvoorbeeld is 'How low can you go', waarbij de econoom vloekte in de kerk door zich af te vragen of het wel oké is dat voor centrale banken onconventioneel beleid conventioneel geworden is. Hij suggereerde prikkelend dat het misschien efficiënter is cash geld af te schaffen, zodat het desgewenst makkelijk is de spaarrente (ver) onder nul te duwen zonder dat gezinnen met hun geld onder de matras kunnen vluchten.

Een inspiratiebron voor Andy Haldane: Andy uit The Shawshank Redemption

Haldane deed ook grote moeite om zijn vaak in de 'provincie' uitgesproken boodschap verstaanbaar te maken voor een breed publiek, een vrij uniek kenmerk in een wereld van tenenkrullende eufemismen. Vlak na het brexitreferendum in 2016 zei hij in het Welshe stadje Port Talbot dat een voorhamer het best was om de risico's in te perken. 'Beter een voorhamer dan dat ik met een rotshamertje uit de gevangenis probeer te ontsnappen. Zoals Andy in The Shawshank Redemption. Die is wel ontsnapt, maar deed er 20 jaar over. Die luxe hebben wij niet.'

Weerman gaat de mist in

Nog een unieke eigenschap onder centraal bankiers: Haldane was niet te beroerd fouten te erkennen. Toen het armageddon postbrexit uitbleef, vergeleek hij zichzelf met Michael Fish. Dat is de beruchte BBC-weerman die in oktober 1987 kijkers geruststelde met de boodschap dat berichten over een storm fel overdreven waren, alleen in Spanje zou het 'very windy' worden. De volgende dag legde een historische orkaan grote delen van Engeland plat. De brexitprognose was Fish in reverse: de orkaan bleef uit.

Andy Haldane over zijn 'Michael Fish-moment'