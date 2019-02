Centrale bank doet Nieuw-Zeelandse dollar opveren

De Nieuw-Zeelandse dollar is gisteren fors gestegen omdat de centrale bank de hoop op een renteverlaging de kop indrukte. Maar analisten zijn voorzichtig over beleggingen in kiwidollar.

‘We verwachten dat we de rente in 2019 en 2020 op het huidige niveau van 1,75 procent zullen houden’, zegt Adrian Orr, de gouverneur van de Nieuw-Zeelandse centrale bank. ‘De volgende renteaanpassing kan een verhoging of een verlaging zijn.’

Die boodschap van de topman van de centrale bank was een verrassing. Analisten hadden verwacht dat Orr zou hinten op een renteverlaging later dit jaar. Net als veel andere landen voelt Nieuw-Zeeland de impact van de wereldwijde vertraging van de economische groei. De centrale bank verwacht dat de inflatie zal stijgen naar haar doelstelling van 2 procent.

De Nieuw-Zeelandse munt steeg met 1,5 procent naar 1,655 dollar per euro. De kiwidollar verstevigde tegenover alle belangrijke valuta’s.

Tegen de trend

‘De Nieuw-Zeelandse centrale bank gaat tegen de trend in door haar boodschap niet te veranderen’, zegt Sam Vereecke, obligatiespecialist van Degroof Petercam. ‘De meeste centrale banken hinten niet meer op een renteverhoging maar signaleren dat ze de rente stabiel zullen houden. De Nieuw-Zeelandse centrale bank blijft neutraal.’

Voor Vereecke is de vraag of beleggers een muntrisico willen lopen door te beleggen in Nieuw-Zeelandse dollar. ‘Als de economische groei meer vertraagt dan verwacht, doen de Nieuw-Zeelandse en Australische dollar het niet goed. Beide munten kunnen een diversificatie in een obligatieportefeuille zijn, maar we raden af veel in die munten te beleggen.’

Karel De Cuyper, obligatiespecialist van KBC, zit op dezelfde golflengte. ‘We raden een belegging in Nieuw-Zeelandse dollar niet echt aan. De munt is niet goedkoop. We zijn iets positiever over de Australische dollar.’