Centrale banken en overheden stoppen verkoopgolf

De centrale banken en overheden stopten de verkoopgolf op de beurzen door maatregelen aan te kondigen om de economie en de markten van zuurstof te voorzien. Dinsdag organiseren de voornaamste centrale banken een telefonische conferentie.

De Europese beurzen hebben er een helse rit op zitten. Na een sterke opening met een klim van ruim 2 procent smolten de winsten snel weg, om in de namiddag weer groene cijfers op te zoeken. De rollercoasterrit eindigde in een winst van 0,3 procent voor de EuroStoxx50 .

Wall Street gaat veel sterker naar boven. Dat is vooral te danken aan de peptalk van de centrale bank. Vrijdagavond wist de Federal Reserve de verkoopgolf op Wall Street om te buigen door een mededeling van amper vier lijntjes: ‘Het coronavirus is een risico voor de economie. De centrale bank volgt de ontwikkelingen nauwlettend op. We zullen onze beschikbare instrumenten inzetten en gepast reageren om de economie te ondersteunen.'

Fed-voorzitter Jerome Powell geeft daarmee te kennen dat er wellicht al een renteverlaging in de pijplijn zit op de volgende bijeenkomst op 18 maart. Waarnemers sluiten niet uit dat de VS zich nog dit jaar bij het clubje landen voegen met negatieve rendementen op staatspapier. Want ook de Amerikaanse economie begint te sputteren. Gisteren wees de ISM-index over het ondernemersvertrouwen op een stagnatie in de industrie.

Het rentecomité staat klaar om zijn instrumenten aan te passen om de inflatiegraad op peil te houden. Luis de Guindos vicevoorzitter ECB

Dinsdag houden de centraal bankiers van de G7-landen een telefonische conferentie over de impact van het coronavirus. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) is paraat. ‘Het rentecomité staat klaar om zijn instrumenten aan te passen om de inflatiegraad op peil te houden’, zei ECB-vicevoorzitter Luis de Guindos.

Bank of Japan grijpt in

De meeste Aziatische beurzen sloten met winst. De Japanse Nikkei, die vorige week een tiende naar beneden donderde, zakte eerst tot het laagste peil sinds september. De index sloot echter 1 procent hoger, nadat de Bank of Japan maatregelen had aangekondigd om de markten te stabiliseren. 'We gaan de markt via de gepaste operaties en de inkoop van activa van veel liquiditeiten voorzien om de stabiliteit te waarborgen’, zei gouverneur Haruhiko Kuroda. In Japan koopt de centrale bank ook aandelen.

De beurs van Sjanghai dikte 3,2 procent aan, ondanks een schokkend cijfer over de economie. De PMI-index, die het vertrouwen van de bedrijfsleiders weergeeft, kelderde tot 35,7 punten, het laagste peil ooit. Tijdens de financiële crisis in 2008 lag de bodem op 38,8. Een cijfer onder 50 wijst op een krimp. Dat de Chinese beurs toch hoger wist af te sluiten, was te danken aan de hoop dat er door het lage cijfer extra stimulus komt.

Steeds meer overheden springen in de bres om de schokken als gevolg van het coronavirus op te vangen. Italië, het meest getroffen Europese land met ruim 1.600 besmettingen - een verdubbeling tijdens het weekend - en 34 doden, trekt 3,6 miljard euro noodsteun uit voor de getroffen sectoren. Dat gaat in de eerste plaats om het toerisme, dat goed is voor 13 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Rome vraagt aan Europa meer begrotingsflexibiliteit om de crisis op te vangen, een vraag die volgens ingewijden wordt ingewilligd.

In Hongkong krijgt elke inwoner boven 18 10.000 Hongkongse dollar (1.154 euro) om de negatieve gevolgen van het virus te counteren. Arme families krijgen tijdelijk een dubbele uitkering. De lokale overheid trekt ook omgerekend 13,8 miljard euro uit voor belastingverlagingen en subsidies aan bedrijven. De maatregelen vertegenwoordigen ruim 4 procent van het bbp.

Onzekerheid blijft

De monetaire en budgettaire stimuli bieden soelaas, maar ze zijn onvoldoende. ‘Een renteverlaging kan potentieel de financiële markten een boost geven, maar zal er in deze periode van grote onzekerheid niet toe aanzetten meer te spenderen of te investeren’, waarschuwt JPMorgan-econoom Bruce Kasman.

-5% Bedrijfswinsten Covid-19 zal de Europese bedrijfswinsten zowat 5 procent lager duwen dan verwacht, denkt Morgan Stanley.

Om voluit te kopen zijn de risico’s volgens de meeste strategen nog te groot. ‘Covid-19 zal de Europese bedrijfswinsten zowat 5 procent lager duwen dan verwacht. De koersen houden daar al voor een groot deel rekening mee, maar we zijn nog niet in koopterritorium’, stelt Morgan Stanley.

We naderen stilaan het koopmoment, en dan kan het snel gaan. Credit Suisse

Credit Suisse houdt vooral de nieuwe infecties in het oog. ‘Bij vorige epidemies lag het koopsignaal tussen een week en een maand na de infectiepiek. In China dalen de besmettingen. Maar elders nemen ze toe, zij het in een trager tempo dan bij de start in China. We naderen wel stilaan het koopmoment, en dan kan het snel gaan. Langetermijnbeleggers kunnen nu al kopen, met het idee dat de bijkomende neergang op korte termijn goedgemaakt wordt door de winst op lange termijn.’